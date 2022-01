Top-Favorit RB Leipzig? Oder ein Überraschungs-Pokalsieger aus der 2. Liga? Nach dem Aus des Rekordgewinners Bayern München und des Titelverteidigers Borussia Dortmund gilt plötzlich der Bundesliga-Vizemeister als Anwärter Nummer eins. Doch während nun alles andere als ein Triumph im Finale am 21. Mai eine Enttäuschung wäre, warnen sie in Leipzig vor der unterklassigen Viertelfinal-Konkurrenz.

"Der Pokal macht, was er will", sagte RB-Profi Kevin Kampl nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im Achtelfinale gegen Hansa Rostock und fügte mahnend an: "Auch wenn man einen Zweitligisten zugelost bekommt, ist es immer eine schwierige Aufgabe." Sein Teamkollege Yussuf Poulsen übte sich ebenfalls in Understatement, während er bekräftigte, es habe sich am RB-Saisonziel, "dass wir irgendwas gewinnen wollen", nichts geändert.

Im dritten Anlauf soll es für Leipzig endlich mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte klappen. 2019 gegen die Bayern (0:3) und 2021 gegen den BVB (1:4) hatte es im Finale noch relativ deutlich nicht gereicht. Sollte es Leipzig aber in diesem Jahr erneut ins Berliner Olympiastadion schaffen, "dürfen wir es uns nicht nehmen lassen, das Ding mit nach Hause zu nehmen", sagte Kampl.

Der Weg dorthin scheint frei. Neben den Bundesliga-Rivalen SC Freiburg, Union Berlin und VfL Bochum kommen für das Viertelfinale (1. und 2. März) nur noch die Zweitligisten FC St. Pauli, Hannover 96, Karlsruher SC und Hamburger SV als Gegner infrage. Vier Klubs aus dem Unterhaus unter den letzten Acht des Pokals - das gab es zuletzt 2004. Alemannia Aachen schaffte es damals gar bis ins Endspiel, wo es ein 2:3 gegen Werder Bremen gab und trotz Niederlage in den UEFA-Cup ging.

Hannover gewann 1992 zuletzt den Pokal

Noch ein Kuriosum: Die Hannoveraner, die 1992 den Pokal geholt hatten, sind der jüngste verbliebene Gewinner des Wettbewerbs, der in Abwesenheit der größten Marken des deutschen Fußballs einen ganz neuen Reiz entwickelt. Die beiden anderen sind der KSC (1955 und 1956) und der HSV (1963, 1976 und 1987).

Der heutige 96-Trainer Christoph Dabrowski, der 1999 als Spieler mit Werder als Außenseiter das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München gewonnen hatte, schwärmte bereits seinen Profis vor: "Berlin ist ein fantastisches Erlebnis. Ich wünsche jedem, dass er das Glück hat, das einmal erleben zu dürfen", so der 43-Jährige: "Ich kann aus eigener Erfahrung davon erzählen, wie der Pokal seine eigenen Geschichten schreibt."

Das war in dieser Saison bereits mehrfach zu beobachten. "Egal, ob du eine Champions-League-Mannschaft bist oder in der zweiten Liga spielst: Alle wollen ihre Chancen nutzen", sagte Poulsen. Erst am Dienstag eliminierte St. Pauli die schwachen Dortmunder, einen Tag später besiegte 96 Borussia Mönchengladbach 3:0, und der KSC hatte in der zweiten Runde Bayer Leverkusen ausgeschaltet. Tatsächlich ist nicht unmöglich, dass nach dem MSV Duisburg 2011 (damals 0:5 gegen Schalke 04) erstmals wieder ein Zweitligist ins Finale in die Hauptstadt kommen könnte.

