Aus der Traum von der Titelverteidigung: Borussia Dortmund und Stürmerstar Erling Haaland haben sich im DFB-Pokal blamiert und den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Nach einer schwachen Vorstellung musste sich der große Favorit dem mutig aufspielenden FC St. Pauli im Achtelfinale am Millerntor mit 1:2 (0:2) geschlagen geben.

Damit patzte nach Bayern München (Aus in der 2. Runde) auch der zweite große Aunwärter auf das Finale am 21. Mai in Berlin. Erstmals seit Eintracht Frankfurt (2018) wird der Sieger im DFB-Pokal damit nicht aus München oder Dortmund kommen.

"Auswärts, Entscheidungsspiel, es geht um alles", hatte Trainer Marco Rose vor der Partie gesagt und vor St. Pauli gewarnt.

Haaland, der mit seinem Frust-Interview zuletzt für Wirbel gesorgt hatte , und die anderen Stars taten sich gegen gut organisierte Kiezkicker überraschend schwer. Die eigentliche Klasse des BVB, der zuletzt 5:1 gegen den SC Freiburg gewonnen hatte, kam fast nie zur Entfaltung.

Die Stimmen zum Spiel:

Marco Reus (Borussia Dortmund) in der "ARD": "Ein komplett schlechter Tag von uns, wir sind zu spät aufgewacht. St. Pauli hat das gut gemacht. Jetzt sind wir nicht mehr dabei. Das müssen wir jetzt erst mal sacken lassen. Auf jeden Fall haben wir eine Riesenchance verpasst, den Pokal wieder zu gewinnen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) bei "Sky": "Die Chance auf einen Titel ist weg. Den Titel, den wir letztes Jahr geholt haben, können wir nicht mehr verteidigen. Die ersten fünf bis zehn Minuten waren schwach. Das ist nicht zu entschuldigen. Wir müssen einfach den nächsten Schritt gehen als Mannschaft. Wir müssen einfach von Beginn an mit Energie auf den Platz kommen. Dass wir das nicht schaffen, ist doof. Ich bin einfach sauer. Wir machen kein Pokalspiel draus."

Gregor Kobel (Borussia Dortmund) bei "Sky": "Wir haben viele Ballverluste gehabt, sie sind relativ einfach zweimal vor das Tor gekommen. Wenn man 0:2 hinten liegt – gerade auswärts auf einem schwierigen Platz – ist es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir haben zwar ein paar Chancen gehabt, aber am Ende war es ein bisschen zu wenig."

Guido Burgstaller (FC St. Pauli) bei "Sky": "Man kann echt nur der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, wie gut wir gegen den Ball gespielt haben. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir es ganz gut unter Kontrolle gehabt. Wir können als Verein und als St. Pauli stolz darauf sein."

Timo Schultz (FC St. Pauli) bei "Sky": "Wir haben alles dafür getan und es war nicht einmal unverdient. Wir haben sie gepikst und immer wieder geärgert. Das ist für uns ein Riesending. Ich sehe auch, dass der Platz nicht der beste ist, aber für Hamburger Verhältnisse ist das noch okay."

Etienne Amenyido (FC St. Pauli) in der "ARD": "Es war ein schweres Spiel, aber wir haben dafür gespielt, dass es so kommt mit dem Sieg. Wir haben es uns verdient und dürfen den Abend genießen, aber morgen beginnt die Vorbereitung auf Freitag. Dann steht wieder ein schweres Spiel an, das wir auch gewinnen wollen."

