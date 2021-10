Normalerweise erhalten bei einem DFB-Pokalspiel beide Klubs jeweils 45 Prozent der Einnahmen. Die restlichen zehn Prozent gehen an den DFB. Durch den Verzicht der Leipziger können die Babelsberger nun gleich 90 Prozent der Einnahmen einbehalten.

Babelsberg erwartet zum Pokalspiel gegen den Vizemeister der vergangenen Saison 6.000 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion. Sollte das Stadion voll ausgelastet sein, kann der Regionalligist laut "Bild" durch den Verzicht der Leipziger mit zusätzlich 30.000 Euro rechnen.

Ad

RB begründet diese großzügige Geste mit den Auswirkungen der weiter anhaltenden Corona-Pandemie. "Die Pandemie hat, wie alle, natürlich auch den SV Babelsberg 03 wirtschaftlich stark getroffen. Zudem wird die Partie gegen uns zu einem Mehraufwand im Spielbetrieb führen. So mussten wir nicht lange darüber nachdenken, ob wir durch den Verzicht der Ticketerlöse den Verein unterstützen möchten. Wir freuen uns, dass wir somit ein Stück weit zur Entlastung des Klubs beitragen und gleichzeitig ein positives Signal an den Amateursport senden können", sagte der Leipziger Kaufmännischer Leiter Sport Florian Scholz.

Bundesliga BVB arbeitet offenbar an Verpflichtung von Bellingham-Bruder VOR 2 STUNDEN

In Babelsberg sorgte dieser Geldsegen natürlich für Begeisterung, insbesondere da solch ein Pokalspiel einen enormen Kraftakt erfordert: "Für unseren Verein bedeutet der Aufwand um die Organisation einer 2. Hauptrunde einen riesigen Mehraufwand, weit über das übliche Maß hinaus, in welchem alle Mitarbeiter in den vergangenen Wochen Hand in Hand auf den bevorstehenden Dienstag hinarbeiteten und -eiferten."

Babelsberg hofft auf Coup wie in Runde eins

Der Vorstandsvorsitzende Björn Laars dankte daher den Leipzigern in der Vereinsmitteilung nochmal ausdrücklich: "Dass wir früh gemeinsam mit unseren Gästen in einen guten, professionellen und vertrauten Austausch gehen konnten und das Angebot eines Verzichts auf die Einnahmenteilung erhielten, schaffte umso mehr Vorfreude auf Dienstagabend."

Das könnte Dich auch interessieren: "Völlig gaga": Hoeneß attackiert Justizbehörden frontal

Impf-Debatte um Kimmich: Das sagen Hoeneß, Neuer und Müller

Bundesliga Schonzeit vorbei: Es wird ernst für Malen VOR 7 STUNDEN