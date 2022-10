Es war die Szene, über die am Sonntagabend ganz Dortmund sprach.

In der 21. Minute traf Karim Adeyemi im Auswärtsspiel des BVB bei Union Berlin ( 0:2 ) eine völlig falsche Entscheidung, spielte unter Druck einen verkünstelten Hackenpass und lud somit die Hausherren zum zweiten Treffer ein.

Von Lautsprecher und Führungsspieler Mats Hummels setzte es daraufhin eine Standpauke: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media kommt", ging er den Offensivspieler bei "DAZN" an.

Dieser sah das ganz anders und schob den Schwarzen Peter weiter. "Nein, würde ich jetzt nicht sagen“, sagte Adeyemi angesprochen auf die Kritik: "Heute haben wir eine andere Formation gewählt, vielleicht hat es daran gelegen."

Aussagen mit Zündstoff, die Coach Edin Terzic in der Pressekonferenz am Dienstag versuchte zu entschärfen. "Ja, wir haben unter vier Augen darüber gesprochen - und wir haben vor der gesamten Mannschaft darüber gesprochen", erklärte der BVB-Coach: "Da hat sich Karim sehr einsichtig gezeigt." Im DFB-Pokal-Spiel bei Hannover 96 ( Mittwoch, 18:00 Uhr im Liveticker ), da war sich Terzic sicher, werde er es besser machen.

Terzic stellt sich vor Hummels: Kritik am eigenen Team gerechtfertigt

Dortmunds Offensive wird zur Baustelle

Dennoch ist die Lage in Dortmund angespannt , nicht nur wegen Adeyemi und Hummels.

Die Schwarz-Gelben haben nach zehn Bundesliga-Spieltagen magere 16 Punkte auf dem Konto (Rang acht). Die Niederlage in Berlin war bereits die vierte der Saison - so viele waren es zu diesem Zeitpunkt zuletzt vor acht Jahren unter Jürgen Klopp. Damals beendete der BVB die Spielzeit auf einem enttäuschenden siebten Platz.

Der Saisonverlauf erinnert wie bereits in den vergangenen Jahren an eine Achterbahnfahrt. An eine gute Leistung, wie vor anderthalb Wochen gegen den FC Bayern (2:2), reiht sich meist mindestens eine unzureichende, wie jüngst gegen Sevilla (1:1) - und nun gegen Union.

Der einzige Unterschied: Konnte die hochkarätige Offensive in den letzten Jahren die defensiven Defizite noch teilweise kaschieren, ist sie aktuell die wohl größte Baustelle der Westfalen.

In der Bundesliga hat der BVB in zehn Spielen nur 13 Treffer erzielt. In der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt mehr als doppelt so viele (27).

Niklas Süle (r.) und Jude Bellingham bei der 0:2-Niederlage von Borussia Dortmund beim 1. FC Union Berlin Fotocredit: Getty Images

BVB: Ladehemmung bei Adeyemi und Malen

Adeyemi ist nur eines der Gesichter dieser Offensiv-Krise, steht aufgrund seines großen Rucksacks (kam vor der Saison für 30 Millionen Euro Ablöse aus Salzburg) allerdings mehr im medialen Rampenlicht als seine Kollegen. Mal abgesehen von individuellen Fehlern wie gegen Union hat es der BVB bislang nicht geschafft, den 20-Jährigen gewinnbringend in sein Spiel zu integrieren.

Nach überstandener Zehen- und wenig später Fußverletzung steht der talentierte Neuzugang zwar wieder voll im Saft, seine Geschwindigkeit und technische Finesse konnte er jedoch bislang nur in wenig Zählbares ummünzen (zwei Tore).

Ähnlich steht es um Donyell Malen (ein Tor in 600 Minuten), der zwar bereits ein Jahr länger als Adeyemi in Dortmund zu Hause ist, dessen Formkurve auf dem Flügel aber ähnlich schwankend verläuft. Die klar erkennbaren offensiven Spielmuster, die einstudierten Laufwege ohne Ball, sie fehlen noch.

"Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit zu wenig gegenseitig unterstützt, unser Freilaufverhalten und unser Positionsspiel waren nicht gut", kritisierte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel in Berlin im Interview mit den "Ruhrnachrichten": "Auch die Strafraumbesetzung war nicht ausreichend."

Generell muss von den Flügeln nach dem Abgang von Erling Haaland mehr Tor-Gefahr ausgehen. Anthony Modeste und Youssoufa Moukoko haben in der Sturm-Spitze (noch) nicht die individuelle Klasse, um die fehlenden Tore des Norwegers aufzufangen.

Terzic: So will sich der BVB aus dem Offensiv-Loch graben

Terzic ist sich dieser Probleme durchaus bewusst: "Wir arbeiten daran und versuchen Wege und Lösungen zu finden, um das zu verändern. Wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit und die Anzahl der Torchancen zu erhöhen. Aber das geht halt nicht auf Knopfdruck", sagte der 39-Jährige.

Wie diese Arbeit genau aussieht? "(Gegen Union, Anm. d. Red.) waren zwei, drei Szenen dabei, in denen wir früher und klarer zum Abschluss hätten kommen können, dann aber noch einen unnötigen Ballkontakt mitnehmen. Diese Szenen sprechen wir an, diese Dinge versuchen wir durch Provokationsregeln im Training zu verändern." Er wolle nicht mehr "gestatten, dass da eben dieser Kontakt noch dabei ist. Dass die Jungs bewusst den ersten Kontakt nutzen, um den Torschuss vorzubereiten.“

Hoffnung macht dem BVB-Trainer in diesem Zusammenhang auch die Rückkehr von Marco Reus als offensivem Taktgeber. Der Kapitän gab nach auskuriertem Außenbandanriss im Sprunggelenk in der zweiten Halbzeit bei Union sein Comeback. In Hannover dürfte er wieder von Beginn an dabei sein.

Gut für Dortmund, denn Fakt ist: Der BVB braucht Tore. Andernfalls droht man in den kommenden Wochen ins Mittelmaß der Liga abzurutschen.

