Nach der 0:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Hoffenheim vergangenen Freitag hatte Schröder Kramer noch den Rücken gestärkt.

Doch nach der desolaten Leistung der Schalker ist der Trainer kaum noch zu halten. "Wir haben zuletzt 0:4, 0:3 und 1:5 verloren - das ist eine Tendenz", so Schröder, der aber auch die Mannschaft in die Pflicht nahm.

"So können wir uns nicht präsentieren und wir können das in der Form auch nicht akzeptieren. Es geht um elementare Dinge wie direkte Zweikämpfe und darum, gallig und bissig zu sein. Das habe ich heute nicht gesehen in einem K.o.-Spiel. Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass wir so nicht weitermachen können", sagte Schröder.

Frank Kramer war angesichts der Vorstellung seiner Spieler "sprachlos. Was wir hier heute auf den Rasen gebracht haben, ist völlig ungenügend", schimpfte der Coach bei "Sky".

Frank Kramer kämpft weiter um seinen Job

Schalke habe alle Grundtugenden vermissen lassen. "Zweikämpfe führen, Zweikämpfe annehmen, dem Gegner auch mal auf den Keks gehen - davon muss man ausgehen können", so Kramer.

Auf die Frage des Reporters, ob er Angst um seinen Job habe, antwortete der Schalke-Coach: "Wovor soll ich Angst haben? Damit befasse ich mich nicht. Ich darf bei einem tollen Verein Cheftrainer sein. Ich fokussiere mich auf das, was ich beeinflussen kann - und das ist, die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen."

Frank Kramer will auf Schalke weiterkämpfen, seit Dienstagabend ist es aber schwer vorstellbar, dass er das noch darf.

