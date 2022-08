In der ersten Runde des DFB-Pokals bekommt es der FC Bayern München mit Viktoria Köln zu tun. Das Match wird am Mittwoch, 31. August, um 20:46 Uhr angepfiffen.

Die ungewöhnliche Anstoßzeit hat einen Grund. Vor Anpfiff gibt es Durchsagen zum Thema Klimaschutz.

Mit dem Match des Rekordmeisters in Köln ist die erste Runde im DFB-Pokal endgültig beendet.

Hier gibt es alle Informationen zum Erstrundenmatch zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München.

Viktoria Köln - FC Bayern live im TV

Die Partie zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München wird in Deutschland live im TV in der "ARD" übertragen. Los geht es am Mittwoch um 20:15 Uhr.

Auch Sky ist bei Sky Sport live mit von der Partie.

DFB-Pokal: Köln - München im Livestream

Die "ARD" bietet zum Match zusätzlich auch einen Livestream bei "sportschau.de" an.

Das Match wird außerdem bei "Wow" gezeigt, dem ehemaligen "SkyTicket". Los geht es um 20:15 Uhr.

Köln - FC Bayern im Liveticker

Eurosport.de berichtet vom Match zwischen den Kölnern und dem FC Bayern im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zum DFB-Pokal.

