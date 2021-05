Tritt Fritz Keller zurück? Was, wenn nicht? Und was passiert mit seinem Widersacher Friedrich Curtius, dem ebenfalls das Vertrauen entzogen wurde? Welche Konsequenzen aus den Beschlüssen der Konferenz mit den Landes- und Regionalverbänden gezogen werden, ist weiter völlig offen.

Keller, so scheint es, will offenbar erst die Einlassungen der Ethikkommission zu seinem Nazi-Vergleich abwarten, bevor er sich zu seiner Zukunft äußert. Es droht ein weiterer Showdown - diesmal im Verbandsvorstand.

Der DFB hüllt sich ebenso wie die betroffenen Funktionäre in Schweigen - selbst die Landesfürsten, die in Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge die weiteren Gegner Kellers in der Führung des Verbandes stützten, äußern sich nicht weiter. Der monatelange Machtkampf der unversöhnlichen DFB-Spitze ist nach dem Gipfel am Templiner See in Potsdam an einem erneuten Tiefpunkt angelangt.

Viele Seiten sehen Keller jedenfalls nach dem Nazi-Vergleich als nicht mehr tragbar an, die krachende Klatsche samt Vertrauensentzug und Rücktrittsforderung vom Sonntag verschärfte die Lage nochmals. Bis der erst im September 2019 durchaus mit hehren Absichten angetretene DFB-Chef an der Spitze des größten Einzelsportverbandes der Welt den Hut nehmen muss, ist es womöglich nur eine Frage der Zeit.

Fritz Keller steht nach Freisler-Vergleich heftig in der Kritik

Der Präsident war massiv in die Kritik geraten, nachdem er seinen Vize Koch in einer Sitzung mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Curtius und Osnabrügge sollen den Vorfall der unabhängigen Ethikkommission gemeldet haben.

Koch, der Kellers Entschuldigung lediglich "entgegengenommen" hat, will eine Bewertung des Sachverhalts den "dafür zuständigen Gremien" überlassen. Eine Entlastung durch die Ethikkommission könnte Kellers Position etwas verbessern.

Sollten Keller oder Curtius nicht den deutlichen Forderungen der Landesfürsten nachkommen , wandert der Fall wohl in den DFB-Vorstand. Bei einer Entscheidung durch das formal zweithöchste Gremium des Verbandes, dem 15 Mitglieder des DFB-Präsidiums, 21 Landesvertreter, fünf Präsidenten der Regionalverbände sowie zwölf Mitglieder der Deutschen Fußball Liga (DFL) angehören, dürfte Keller womöglich etwas mehr Unterstützung erhalten. Für den im Profilager isolierten Curtius gibt es dagegen kaum Rückhalt.

Schließlich schlugen sich die DFL-Vertreter im Machtkampf auf die Seite des Präsidenten, nachdem sie bereits bei dessen Amtsantritt große Hoffnungen in einen Neuanfang gesteckt hatten. Sollte es für Keller trotz seiner verbalen Entgleisung und der Verurteilung dessen auch vonseiten der DFL gar zu einer knappen Mehrheit reichen, müsste er sich dennoch fragen, ob er gegen den Willen der Amateure weiterregieren möchte.

Kommunikationsberater-Vertrag könnte Koch, Curtius und Osnabrügge zu Fall bringen

Vor allem für Koch dürfte es in diesem Fall deutlich enger werden. Trotz des Zuspruchs der Amateurvertreter steht der stets aus der zweiten Reihe agierende Jurist längst mit Curtius und Osnabrügge in der Schusslinie.

Im Mittelpunkt des Konflikts steht ein undurchsichtiger und hochdotierter Vertrag mit einem Kommunikationsberater aus dem Jahr 2019. Koch, Curtius und Osnabrügge sollen diesen Vertrag auf den Weg gebracht.

Außerdem meldete sich in diesen Tagen auch Reinhard Grindel mit brisanten Aussagen zur Sommermärchen-Affäre, in der Koch nach Aussagen den früheren DFB-Chefs Informationen zurückgehalten haben soll. Der Chef des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) wies die Vorwürfe zurück.

Mätthaus nennt Rummenigge, Völler oder Lahm als mögliche DFB-Präsidenten

Forderungen nach einem radikalen Schnitt gibt es nicht erst seit diesem Wochenende. Auch aus Sicht von Lothar Matthäus müsse die komplette DFB-Spitze ausgetauscht werden. "Das Bild, dass unser Verband seit Jahren, aber vor allem in der jüngsten Vergangenheit abgegeben hat, ist zum Schämen und gipfelt aktuell im Eklat um einen Nazi-Vergleich und die darauffolgende Posse", schimpfte der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

Obwohl Keller noch im Amt ist, brachte Matthäus in Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder Philipp Lahm gleich mehrere potenzielle Nachfolger ins Spiel . Zudem gilt Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler als Anwärterin. Als Chefin für den Frauenfußball bei Europäischen Fußball-Union (UEFA) hat die 33-Jährige bereits Funktionserfahrung.

