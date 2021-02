"Mit diesem Miniturnier wollen wir Begeisterung entfachen - für den Frauenfußball und für unsere WM-Bewerbung", sagte Keller über das Event unter dem Motto "Three Nations. One Goal".

Im Hier und Jetzt, exakt 500 Tage vor Beginn der EM 2022 in England, startet der pandemiegerechte Wettbewerb für die Rekordeuropameisterinnen mit dem Duell gegen Belgien am Sonntag (18:00 Uhr live bei Eurosport). Drei Tage darauf steht gegen den aktuellen Europameister und WM-Zweiten aus den Niederlanden in Venlo (18:30 Uhr live bei Eurosport) ein echter Gradmesser für das verjüngte deutsche Team an, das auf dem Weg zurück an die Weltspitze Zeichen setzen will.