Publiziert 07/05/2021 Am 12:33 GMT

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister habe Flick "Erfahrungen auf einem ganz hohen Niveau gesammelt und Spieler um sich herum gehabt, wie Robert Lewandowski. Er hat sie so integriert, dass jeder seine größten Stärken abrufen konnte. Darum geht es in der Nationalmannschaft: die besten und größten Spieler in Deutschland zusammenzubringen und sie auf Topniveau besser zu machen, sodass sie gemeinsam performen."

Löw scheidet nach der EM (11. Juni bis 11. Juli) nach 15 Jahren aus seinem Amt aus. Flick wird seinen Vertrag in München am Saisonende auflösen und wäre damit frei für den Posten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bereits Gespräche mit dem 56-Jährigen angekündigt.

(SID)

