"Natürlich ist das Ziel, dass man wieder an die Weltspitze rankommt", hatte der neue Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Vorstellung am Dienstag in Frankfurt/Main erklärt.

Das werde aber "nicht einfach" und gehe "nicht von heute auf morgen".

Angeführt wird die Weltrangliste weiter von Belgien. Europameister Italien verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang fünf.

Die FIFA-Weltrangliste: 1. Belgien 1822 Punkte, 2. Brasilien 1798, 3. Frankreich 1762, 4. England 1753, 5. Italien 1745, ... 16. Deutschland 1613

(SID)

