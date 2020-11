Maradona starb am Mittwoch in seinem Haus in Tigre im Norden von Buenos Aires an Herzversagen. Medienberichten zufolge konnten ihn Sanitäter nicht wiederbeleben. Zuvor hatte der 60-Jährige verschiedene gesundheitliche Probleme und war vor einigen Wochen wegen eines Blutgerinnsels im Kopf operiert worden.