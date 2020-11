GESTERN AM 14:48

Am Sonntag leitete die zuständige Behörde von San Isidro nahe Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires staatsanwaltschaftliche Untersuchungen ein, die Polizei durchsuchte Luques Haus und seine Praxis. Die drei Töchter Maradonas sollen um eine Überprüfung der Medikamente gebeten haben, die ihr Vater in den zurückliegenden Monaten und in Zusammenhang mit einer Gehirn-OP verordnet bekommen hatte. Luque hatte Maradona Anfang des Monats wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert.