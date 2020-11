Maradona war am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag an einem Herzinfarkt gestorben. Sein Leichnam wurde im argentinischen Präsidentenpalast aufgebahrt. Die Totenwache für die breite Öffentlichkeit begann am Donnerstag um 6:00 Uhr Ortszeit, nach dem Ende gegen 16:00 Uhr soll der Leichnam zum Friedhof gefahren werden.