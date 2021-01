Geplant ist bislang, dass das Turnier in insgesamt zwölf Ländern gespielt wird. Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte, dass die Austragung in diesem Format nicht gehalten werden kann. Die britische Hauptstadt London, in dem die Halbfinals und das Finale gespielt werden sollen, ist derzeit von der Pandemie besonders hart getroffen. Mit Inzidenzwerten von teilweise über 1000. "City of Disaster" - ("Stadt der Katastrophe") titelte die Süddeutsche Zeitung zuletzt.