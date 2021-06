Publiziert 04/06/2021 Am 20:08 GMT | Update 04/06/2021 Am 20:08 GMT

Ungarn ist nach dem Sieg gegen Zypern nun schon seit zehn Partien unbesiegt. Am Dienstag empfängt Ungarn zur EM-Generalprobe ebenfalls in Budapest Irland. Andras Schäfer (36.) erzielte sein erstes Tor für die Nationalmannschaft. Der Leipziger Peter Gulacsi stand als einziger Bundesliga-Profi in der Startelf.

Im Atlético-Stadion Wanda Metropolitano war Portugal einem Treffer insgesamt als Spanien näher. Bei der besten Gelegenheit köpfte Diogo Jota nach einer Flanke von Cristiano Ronaldo knapp über das Tor (60.). Portugal ist in Gruppe F am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner.

Sein erstes Spiel für Spanien absolvierte Aymeric Laporte. Der 27 Jahre alte Verteidiger von Manchester City absolvierte 51 Junioren-Länderspiele für Frankreich, seit Mai besitzt er die spanische Staatsbürgerschaft.

Beide Teams bestreiten vor der Endrunde noch ein weiteres Spiel: Spanien trifft am Dienstag auf Litauen, Portugal am Mittwoch auf Israel.

EM 2020: Spanien trifft auf Schweden, Polen und die Slowakei

Bei der EM trifft Spanien in Gruppe E zunächst am 14. Juni auf Schweden. Am 19. Juni ist Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski der zweite Gegner, am 23. Juni geht es gegen die Slowakei. Alle drei Spiele finden in Sevilla statt.

Portugal ist in Gruppe F am 19. Juni in München zweiter deutscher Gegner. Weitere Kontrahenten des Europameisters im Kampf um die Achtelfinal-Tickets sind Außenseiter Ungarn (15.6.) und Weltmeister Frankreich (23.6.).

