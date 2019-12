Sportlich sieht er in den Vorrundengegnern Frankreich und Portugal "kein Lospech", sondern einen "Glücksfall":

" Nun kommt es schon in der Vorrunde zu den Partien, die alle Fußballfans sehen wollen. "

Um auch den Frauenfußball in Deutschland voranzubringen, richtete Keller einen Appell an die Profivereine: "Ich wünsche mir, dass noch mehr Profiklubs in Deutschland dem Vorbild Englands folgen und den Fußball in seiner Gesamtheit, als Einheit von Frauen- und Männerfußball, verstehen. Denn es gibt nur einen Fußball."

Nur so sei es möglich, nach dem Viertelfinal-Aus bei der Frauen-WM in Frankreich sowie der verpassten Olympia-Teilnahme wieder an die internationale Spitze zu gelangen:

" Wenn alle die Förderung des Frauenfußballs als ihre Aufgabe begreifen und wahrnehmen, werden wir zu anderen Nationen, die uns derzeit ein Stück enteilt sind, wieder aufschließen. "

