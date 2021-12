Die Befürchtung bestand, dass Tausende von Fans ohne Eintrittskarte das Stadion hätten stürmen können.

Die Autorin der Studie sprach von einem "Beinahe-Unfall", der zu Todesfällen oder schweren Verletzungen hätte führen können, und machte eine rücksichtslose "Horde" von mindestens 6000 Fans ohne Eintrittskarten dafür verantwortlich. "Die Trunkenheit, der Drogenkonsum, die Verantwortungslosigkeit, die Kriminalität und der Missbrauch unschuldiger Menschen [...] waren schockierend und untragbar", schrieb Louise Casey und nannte den Vorfall eine "nationale Schande".

Der englische Fußballverband FA, der die Studie in Auftrag gegeben hatte, bat um Entschuldigung und erklärte, er akzeptiere die Schlussfolgerungen der Studie in vollem Umfang. Als Strafe hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) die Fans für Englands nächstes Heim-Länderspiel in ihren Wettbewerben gesperrt.

Casey, ein Mitglied des britischen Oberhauses, sagte, ein Großteil der Probleme sei vorhersehbar gewesen. Man habe es versäumt, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, die Polizei sei zu spät eingesetzt worden. Sie empfahl der Regierung die Einführung einer besonderen Kategorie von Spielen von nationaler Bedeutung, bei der die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und der Alkoholkonsum eingeschränkt würden.

"Gott sei Dank hat England verloren"

Nur 400 Personen wurden des Stadions verwiesen, aber es wurde befürchtet, dass etwa 6000 weitere Personen, die offenbar wenig oder gar kein Interesse an dem Spiel hatten, sich darauf vorbereiteten, das Stadion zu stürmen.

In dem Bericht wird ein Beamter der Rettungsdienste mit den Worten zitiert, die Folgen eines englischen Sieges wären "schrecklich" gewesen und hätten zu einem größeren Zwischenfall in London geführt. "Gott sei Dank hat England verloren", fügte ein Beamter der Sicherheitsbehörde hinzu.

(SID)

