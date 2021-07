Fußball

EM: Leonardo Bonucci stichelt nach Italien-Sieg gegen England: Trophäe "is flying to Rome"

England hätte mit einem Sieg im EM-Finale in Wembley den Titel vor heimischem Publikum gewinnen können. Italiens Leonardo Bonucci ist froh, dass er die Träumereien der "Three Lions" beenden konnte. "Wir haben 'It's coming home schon seit Mittwoch um die Ohren geschmissen bekommen", sagte Bonucci: "Es tut mir leid für sie, aber heute steigt die Trophäe in einen schönen Flieger nach Rom."

00:00:38, vor 31 Minuten