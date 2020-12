Der kleine Schönheitsfehler einer ansonsten perfekten EM-Qualifikation wurmte Ann-Katrin Berger natürlich. "Jeder will gerade beim Debüt zu null spielen. Es ärgert mich riesig", sagte die Torhüterin nach dem 3:1 (2:1) zum Abschluss des schwierigen Corona-Jahres in Irland, dem achten Sieg im achten Spiel (46:1 Tore) auf dem Weg zur EM 2022 in England.