Rekordeuropameister Deutschland hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger Irland. Beim Schlussakt mit den Rückspielen gegen Griechenland (27. November) und in Irland (1. Dezember) sollte bei 37:0 Toren ganz sicher nichts mehr anbrennen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg baute ihre Startelf drei Tage nach dem 3:0 in Essen gegen Irland wie angekündigt beinahe komplett um. Nur Leupolz blieb aus der Irland-Formation übrig und führte die DFB-Auswahl in einer ungewohnten 3-4-3-Grundordnung als Kapitänin an.