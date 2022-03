Deutschland trifft im ersten Qualifikationsspiel zur EM 2020 auswärts auf die Niederlande. Nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland und Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels. trifft im ersten Qualifikationsspiel zurauswärts auf die. Nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland und dem Abstieg in der Nations League soll für das DFB-Team der Umbruch erfolgen. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf die Weltmeisterund

EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland jetzt live im TV

Das Match zwischen den Niederlanden und Deutschland in der EM-Qualifikation beginnt heute um 20:45 Uhr in der Johann-Cruyff-Arena in Amsterdam. RTL überträgt das Match live im TV.

Die Johann-Cruyff-Arena umfasst 54990 Plätze. Hier trägt Ajax Amsterdam seine Heimspiele aus.

EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland jetzt im Livestream

RTL zeigt das Spiel Niederlande gegen Deutschland im kostenlosen Livestream bei rtl.de.

EM-Qualifikation: Niederlande - Deutschland jetzt im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match zwischen den Niederlanden und Deutschland. Hier erhaltet ihr alle News zur Qualifikation für die Euro 2020.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt nach WM-Debakel, Nations-League-Abstieg und Umbruch eine neue Zeitrechnung. Vor Beginn der EM-Qualifikation gegen die Niederlande wagt Eurosport.de fünf Thesen zum Länderspieljahr 2019: Bundestrainer Joachim Löw wird entlassen, Joshua Kimmich bekommt einen Nachfolger, und die ehemals aussortierten Mats Hummels und Thomas Müller kehren zurück.

Deutschland: Toni Kroos stärkt Joachim Löw den Rücken

Auf der Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen der Niederlande und Deutschland hat Real-Madrid-Star Toni Kroos seinem Bundestrainer Joachim Löw den Rücken gestärkt . Die Ausbootung der drei Bayern-Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng sei eine sportliche Entscheidung gewesen und keine aufgrund des Alters.

Deutschland: Gnabry und Sané melden sich fit

Gute Nachrichten für Joachim Löw: Sowohl Serge Gnabry als auch Leroy Sané meldeten sich vor der Partie gegen die Niederlande wieder rechtzeitig fit. Gnabry hatte die Partie gegen Serbien noch aufgrund einer Erkältung verpasst.

Niederlande haben vorgelegt

Die Niederlande sind mit einem klaren Sieg gegen Weißrussland in die EM-Qualifikation gestartet. Für Deutschland ist es das erste Match auf dem Weg zur Euro 2020.

Deutschland stellt um: Das soll sich ändern

Während der Auftritt der DFB-Elf am Mittwoch viel Licht und viel Schatten offenbarte, wurde in Ansätzen deutlich, wie Joachim Löw taktisch spielen lassen will: Drei taktische Kniffe für die Zukunft

Torwart-Duell bei Deutschland: "Neuer Klasse besser als ter Stegen"

Sven Ulreich sieht seinen Team-Kollegen Manuel Neuer im Kampf um Deutschlands Nummer eins klar vor Marc-André ter Stegen. "Deutschland hatte nie ein großes Torwartproblem und hat auch jetzt mit Manu und Marc sehr gute Torhüter. Aber ich glaube, Manu ist noch die Klasse besser . Gerade über seine Erfahrung, die er hat", sagte Ulreich zu "Sky".

Der Deutschland-Schreck

Virgil van Dijk zählt aktuell zu den Besten seiner Kunst. Egal, ob als Fels in der Brandung, Spielmacher oder Vollstrecker: Der Niederländer kann scheinbar alles. Was ihn auszeichnet

Niederlande - Deutschland: Die Aufstellungen

Aufstellung Niederlande: Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - Wijnaldum, De Roon, F. de Jong, Promes, Depay, Babel

Aufstellung Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Ginter, Rüdiger, Schulz - Kroos, Kimmich - Goretzka - Gnabry, Sané

