Zuletzt hatte es Berichte über Pläne zur Vergrößerung der Teilnehmerfeldes gegeben.

"Eine Überprüfung der Nationalmannschaftswettbewerbe ist derzeit im Gange. Die UEFA wird sich zu dieser Angelegenheit erst äußern, wenn der Konsultationsprozess mit den Nationalverbänden abgeschlossen ist", teilte die UEFA demnach mit.

Ad

An der EM 2024 in Deutschland werden 24 Mannschaften teilnehmen. Zur EM 2016 in Frankreich war das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Teams aufgestockt worden.

Bundesliga Tritt gegen den Kopf: Bayern gibt Diagnose bei Davies bekannt VOR 2 STUNDEN

Die Entscheidung über die Vergabe der Endrunden 2028 und 2032 soll im kommenden Jahr fallen. Neben der gemeinsamen Bewerbung von England, Schottland, Wales, Nordirland und Irland steht für 2028 die Türkei zur Auswahl, die sich ebenso wie Italien auch für das Turnier 2032 beworben hat.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Chaos nach Strafe gegen Leclerc: Verstappen verteidigt WM-Titel

(SID)

Terzic freut sich für Modeste: "Was Tony alles ertragen musste ..."

Bundesliga "Nicht Bayern-like": Hoeneß klagt - und fordert einen Neuner VOR 3 STUNDEN