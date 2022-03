Kane erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen die Eidgenossen. Damit zog er in der ewigen Torjägerliste mit der englischen Legende Bobby Charlton gleich. Vor ihm liegt nur noch Wayne Rooney mit 53 Treffern.

Kane traf im Wembley-Stadion per Handelfmeter (78.), nachdem Schiedsrichter Andreas Ekberg (Schweden) den Videobeweis zu Hilfe genommen hatte. Der Mönchengladbacher Breel Embolo (22.) hatte die Schweizer in Führung gebracht, ehe Luke Shaw (45.+1) ausglich.

Ad

Der Weltranglistenerste Belgien ist hingegen mit einer Enttäuschung ins WM-Jahr gestartet. Der Dritte der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 kam im Test in Irland trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. In den letzten fünf Länderspielen gab es nur einen Sieg.

Fußball Später Ausgleich: Kramaric-Tor reicht Kroatien nicht zum Sieg VOR 3 STUNDEN

Der Ex-Dortmunder Michy Batshuayi (12.) und Hans Vanaken (58.) erzielten die Tore für die Belgier, bei denen der Berliner Dedryck Boyata und der Dortmunder Thorgan Hazard in der Startelf standen. Für Irland trafen Chiedozie Ogbene (35.) und Alan Browne (85.).

Nach dem EM-Aus im vergangenen Sommer im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Italien (1:2) und Platz vier in der Endrunde der Nations League hatte sich das Team von Trainer Roberto Martinez souverän für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) qualifiziert.

Flick fühlt mit Italien nach WM-Debakel: "Tut mir schon Leid"

Katar mit Achtungs-Erfolg gegen Bulgarien

Katar hat acht Monate vor der Fußball-WM im eigenen Land einen Achtungserfolg verbucht. Der WM-Gastgeber besiegte Bulgarien mit 2:1 (1:0). Akram Afif (27.) brachte das Heimteam in Ar-Rayyan per Elfmeter in Führung, Kiril Despodow (60.) glich für die Bulgaren aus. Boualem Khoukhi (74.) erzielte das Siegtor.

Im vergangenen Jahr hatten die Katarer beim Gold Cup in den USA das Halbfinale erreicht, in dem sie am Ausrichter mit 0:1 scheiterten. Bei der WM-Generalprobe Arab Cup im eigenen Land belegten sie im Dezember den dritten Platz - dank eines 5:4-Sieges im Elfmeterschießen gegen Rekord-Afrikameister Ägypten.

Das könnte Dich auch interessieren: Frankreich feiert Last-Minute-Sieg gegen Côte d’Ivoire

(SID)

Gala von Messi und Di María: Argentinien schlägt Venezuela

WM-Qualifikation Mancinis Mutter rüffelt italienischen Nationalcoach nach verpasster WM VOR 4 STUNDEN