13 Mal lief Adrian Fein bisher für die PSV Eindhoven auf, nur zweimal durfte er von Beginn an ran. Zuletzt saß er drei Spiele in Folge nur auf der Bank.

In der vergangenen Saison hatte Fein noch beim Hamburger SV überzeugt und sich einen Stammplatz erarbeitet. In der Sommervorbereitung konnte er sich aber nicht gegen die starke Konkurrenz im Bayern-Kader durchsetzen, weshalb eine Leihe in die Eredivisie folgte.