Den ersten Kontakt habe der deutsche Trainer gesucht, verriet der Weltmeister von 2014. "Ich kannte ihn schon ein bisschen von Bayer Leverkusen", so Götze.

In weiteren Gesprächen habe er sich mit Schmidt über dessen Zeit in China unterhalten. "Ich wollte schon immer im Ausland Fußball spielen. Dieses Gefühl hatte ich schon länger, als ich mir andere Wettbewerbe angeschaut habe", meinte der Ex-BVB-Star.

In Eindhoven läuft es für Götze nach einigen schwierigen Jahren sportlich wieder sehr gut. Aktuell rangiert die PSV in der Eredivisie nach 14 Spieltagen auf Rang zwei, nur einen Zähler hinter Tabellenführer Ajax Amsterdam. Auch der 28-Jährige hat dabei einen maßgeblichen Anteil. In 13 Spielen erzielte Götze vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.