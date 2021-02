Eindhovens Rückstand auf Spitzenreiter Ajax Amsterdam beträgt jedoch weiterhin sechs Punkte, denn der Rekordmeister gewann gegen Sparta Rotterdam 4:2 (3:0). Für Götze war es nach seiner Leistenverletzung das erste Spiel in der Ehrendivision seit Mitte Dezember. Sein Pflichtspiel-Comeback hatte er am Donnerstag in der Europa League bei Olympiakos Piräus (2:4) gegeben.