Dass sich der ehemalige BVB- und Bayern-Star am Ende jedoch für einen Wechsel zur PSV Eindhoven entschied, habe ihn sehr überrascht, so der Leverkusen-Coach. "Man erwartet jemanden wie Mario Götze eigentlich bei einem großen Klub in einem großen Fußballland. PSV ist zwar ein großer Klub, aber in einem kleineren Fußballland", sagte Bosz.