Der Song "Three Little Birds" der jamaikanischen Reggae-Legende Marley ist seit mehr als einem Jahrzehnt inoffizielle Hymne der Ajax-Fans, seit sie 2008 nach einem Testkick bei Cardiff City im Stadion verweilen mussten und ein DJ den Song spielte.

Seitdem singen die Fans die ikonischen Textzeilen "Don't worry, about a thing/'Cause every little thing, gonna be all right" bei jedem Spiel.

Cedella Marley, Tochter des 1981 an Krebs verstorbenen Künstlers, zeigte sich "berührt" von der Ajax-Aktion.

"Meinem Vater hat Fußball alles bedeutet. Um seine Worte zu benutzen: Fußball ist Freiheit", sagte sie.

