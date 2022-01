"Das fühlt sich wie eine Erleichterung an. Deshalb weiß ich, dass es die richtige Entscheidung ist", sagte Pröpper, der nach vier Jahren in der englischen Premier League im Sommer nach Eindhoven zurückgekehrt war.

"Ich hatte gehofft, dass mit meiner Rückkehr in die Niederlande die Freude am Fußball zurückkehren würde. Leider hat sich das als nicht so einfach herausgestellt", fügte der Mittelfeldspieler an.

Er fühle sich "in der Fußballkultur" nicht mehr wohl.

2016 gewann Pröpper mit Eindhoven die Meisterschaft in der Eredivisie errungen.

