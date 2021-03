Publiziert 30/03/2021 Am 16:13 GMT | Update 30/03/2021 Am 16:13 GMT

Zum Abschluss der Vorbereitung findet am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland die EM-Generalprobe statt. Nach zwei freien Tagen bezieht Bundestrainer Joachim Löw mit seiner Mannschaft am 10. Juni das EM-Quartier in der "World of Sports" bei Partner adidas in Herzogenaurach.

Am 15. Juni steigt das deutsche EM-Auftaktspiel in München gegen Weltmeister Frankreich. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).

