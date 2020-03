Das Verständnis für die Entscheidung der UEFA ist groß, es war die logische Konsequenz auf die Corona-Krise, die Europa seit Wochen fest im Griff hat. "Wir alle müssen die Gesundheit und das Leben von Menschen schützen, das gilt selbstverständlich auch für den Fußball", betonte etwa Bundestrainer Joachim Löw. "Deshalb ist es völlig richtig und alternativlos, die EM zu verschieben."

Die erstmalige Verschiebung einer EM seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 1954 verlangt Flexibilität von allen, die mit dem Fußball verbandelt sind. Spieler, Teams, Vereine, Verbände, Fans und Medien - aber auch Politiker, Regierungen und Stadtverwaltungen müssen umdenken.

Die wichtigsten Fragen zur EM-Verschiebung und die Folgen im Überblick:

Was hat die UEFA entschieden?

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Dienstag auf die Corona-Krise reagiert und wie erwartet die für Sommer geplante EM verschoben. Das Turnier sollte vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf Ländern ausgetragen werden - unter anderem in München. Als Ausweichtermin legte die UEFA nun den Sommer 2021 fest. Vom 11. Juni bis 11. Juli soll - insofern es die Rahmenbedingungen zulassen - gespielt werden.

Was passiert mit bereits gekauften EM-Tickets?

Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Sofern die Besitzer aber an den neuen Terminen verhindert sein sollten, könnten die Tickets umgetauscht werden. Der Preis wird dafür erstattet.

Was bedeutet das für nationale Ligen wie die Bundesliga?

Mit der UEFA-Entscheidung ist der erste wichtige Dominostein gefallen, damit die nationalen Ligen ihre derzeit unterbrochenen Saisons doch noch beenden könnten. Die Verschiebung der EM gibt dafür zumindest einmal bis 30. Juni Zeit, und die ist auch dringend nötig. In der Bundesliga wird frühestens am 3. April wieder gespielt - auch wenn DFL-Geschäftsführer Christian Seifert schon andeutete, dass auch dieser Termin eigentlich nicht zu halten ist.

Welche Folgen hat die Entscheidung für Champions und Europa League?

Der Europapokal hängt derzeit in den Achtelfinals fest, sowohl in der Champions als auch der Europa League hatte die UEFA den Spielbetrieb am Freitag gestoppt. Etwas anderes blieb ihr auch gar nicht übrig - schließlich befinden sich mit Real Madrid und Juventus Turin zwei Achtelfinalisten der Königsklasse in Quarantäne. Bis auf Weiteres werden in beiden Wettbewerben keine Spiele stattfinden.

Welche Klub-Wettbewerbe sind noch betroffen?

Neben Europapokal und nationaler Meisterschaft ruhen auch die Pokalwettbewerbe, sodass völlig offen ist, ob es etwa in Deutschland einen DFB-Pokalsieger 2020 geben wird oder ob in England ein FA-Cup-Champion gekürt werden kann. Infolge dessen würden auch die Supercup-Spiele, die in einigen Ländern zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen werden, ausfallen.

Was passiert mit der FIFA Klub-WM 2021?

Im kommenden Sommer würde die Europameisterschaft mit der in China geplanten FIFA-Klub-WM kollidieren, die auf 24 Mannschaften aufgestockt worden war. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat jedoch in einer Stellungnahme am Dienstagabend bereits durchklingen lassen, dass der Fußball-Weltverband die Verschiebung wohl akzeptieren wird und durch eine Verlegung der Klub-WM Platz für die EURO im Jahr 2021 schaffen könnte.

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn "mehr Klarheit über die Situation herrscht", werde man entscheiden, "wann die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft angesetzt werden soll: später im Jahr 2021, 2022 oder 2023."

Acht europäische Teams sind bei dem millionenschweren Turnier eingeplant - die UEFA könnte der FIFA entgegenkommen, indem sie im Gegenzug für eine Verlegung der Klub-WM mehr europäische Spitzenteams entsendet. Geplant war die Klub-WM im neuen Format für Juni und Juli 2020, es sind nicht weniger als acht Spielorte vorgesehen.

Wie sieht es mit Nations League und WM-Qualifikation aus?

Beides wird laut Informationen des DFB als Folge der EM-Verlegung verschoben. Das Final Four der UEFA Nations League (2. bis 6. Juni 2021) sowie europäische WM-Qualifikationsspiele (4. bis 8. Juni 2021) liegen zeitlich zu nahe am EM-Start, der für den 11. Juni vorgesehen ist. Ebenfalls neu terminiert wir die U21-EM in Slowenien und Ungarn, die ebenfalls im Juni und Juli 2021 über die Bühne hätte gehen sollen.

Muss auch die Frauen-EM 2021 verschoben werden?

Das Frauen-Turnier ist für 7. Juli bis 1. August 2021 geplant und würde sich demnach mit der EM der Männer überschneiden. Theoretisch könnten aber beide Wettbewerbe stattfinden. Das Londoner Wembley-Stadion wird zwar für beide Turniere gebraucht, zu einer Doppelbelegung würde es nach aktuellem Stand aber nicht kommen. Laut einer Mitteilung des DFB dürfte die Frauen-EM aber dennoch verschoben werden, auch, weil es Befürchtungen gibt, dass das Männer-Event das Gros der Aufmerksamkeit auf sich zieht.

