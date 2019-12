Der Spielplan zur EM 2020 | EM-Kalender:

Alle Spiele der Europameisterschaft 2020 in Italien, Aserbaidschan, Russland, Dänemark, Niederlande, Rumänien, England, Schottland, Spanien, Irland, Deutschland und Ungarn:

Spiel 1 - Fr., 12.06.2020 - 21:00 Uhr: Türkei – Italien in Rom

Spiel 2 - Sa., 13.06.2020 - 15:00 Uhr: Wales – Schweiz in Baku

Spiel 3 - Sa., 13.06.2020 - 18:00 Uhr: Dänemark – Finnland in Kopenhagen

Spiel 4 - Sa., 13.06.2020 - 21:00 Uhr: Belgien – Russland in St. Petersburg

Spiel 7 - So., 14.06.2020 - 15:00 Uhr: England – Kroatien in London

Spiel 6 - So., 14.06.2020 - 18:00 Uhr: Österreich – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest

Spiel 5 - So., 14.06.2020 - 21:00 Uhr: Niederlande – Ukraine in Amsterdam

Spiel 8 - Mo., 15.06.2020 - 15:00 Uhr: Playoffsieger C – Tschechien in Glasgow

Spiel 10 - Mo., 15.06.2020 - 18:00 Uhr: Polen – Playoffsieger B in Dublin

Spiel 9 - Mo., 15.06.2020 - 21:00 Uhr: Spanien – Schweden in Bilbao

Spiel 11 - Di., 16.06.2020 - 18:00 Uhr: Playoffsieger A / D – Portugal in Budapest

Spiel 12 - Di., 16.06.2020 - 21:00 Uhr: Frankreich – Deutschland in München

Spiel 15 - Mi., 17.06.2020 - 15:00 Uhr: Finnland – Russland in St. Petersburg

Spiel 13 - Mi., 17.06.2020 - 18:00 Uhr: Türkei – Wales in Baku

Spiel 14 - Mi., 17.06.2020 - 21:00 Uhr: Italien – Schweiz in Rom

Spiel 18 - Do., 18.06.2020 - 15:00 Uhr: Ukraine – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest

Spiel 16 - Do., 18.06.2020 - 18:00 Uhr: Dänemark – Belgien in Kopenhagen

Spiel 17 - Do., 18.06.2020 - 21:00 Uhr: Niederlande – Österreich in Amsterdam

Spiel 21 - Fr., 19.06.2020 - 15:00 Uhr: Schweden – Playoffsieger B in Dublin

Spiel 19 - Fr., 19.06.2020 - 18:00 Uhr: Kroatien – Tschechien in Glasgow

Spiel 20 - Fr., 19.06.2020 - 21:00 Uhr: England – Playoffsieger C in London

Spiel 23 - Sa., 20.06.2020 - 15:00 Uhr: Playoffsieger A / D – Frankreich in Budapest

Spiel 24 - Sa., 20.06.2020 - 18:00 Uhr: Portugal – Deutschland in München

Spiel 22 - Sa., 20.06.2020 - 21:00 Uhr: Spanien – Polen in Bilbao

Spiel 25 - So., 21.06.2020 - 18:00 Uhr: Schweiz – Türkei in Baku

Spiel 26 - So., 21.06.2020 - 18:00 Uhr: Italien – Wales in Rom

Spiel 29 - Mo., 22.06.2020 - 18:00 Uhr: Playoffsieger D / Rumänien – Niederlande in Amsterdam

Spiel 30 - Mo., 22.06.2020 - 18:00 Uhr: Ukraine – Österreich in Bukarest

Spiel 27 - Mo., 22.06.2020 - 21:00 Uhr: Russland – Dänemark in Kopenhagen

Spiel 28 - Mo., 22.06.2020 - 21:00 Uhr: Finnland – Belgien in St. Petersburg

Spiel 31 - Di., 23.06.2020 - 21:00 Uhr: Kroatien – Playoffsieger C in Glasgow

Spiel 32 - Di., 23.06.2020 - 21:00 Uhr: Tschechien – England in London

Spiel 33 - Mi., 24.06.2020 - 18:00 Uhr: Playoffsieger B – Spanien in Bilbao

Spiel 34 - Mi., 24.06.2020 - 18:00 Uhr: Schweden – Polen in Dublin

Spiel 35 - Mi., 24.06.2020 - 21:00 Uhr: Portugal – Frankreich in Budapest

Spiel 36 - Mi., 24.06.2020 - 21:00 Uhr: Deutschland – Playoffsieger A / D in München

Do., 25.06.2020: spielfrei

Fr., 26.06.2020: spielfrei

Spiel 38 - Sa., 27.06.2020 - 18:00 Uhr: Achtelfinale 2. Gruppe A - 2 Gruppe B in Amsterdam

Spiel 37 - Sa., 27.06.2020 - 21:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe A - 2. Gruppe C in London

Spiel 40 - So., 28.06.2020 - 18:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F in Budapest

Spiel 39 - So., 28.06.2020 - 21:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F in Bilbao

Spiel 42 - Mo., 29.06.2020 - 18:00 Uhr: Achtelfinale 2. Gruppe D - 2. Gruppe E in Kopenhagen

Spiel 41 - Mo., 29.06.2020 - 21:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C in Bukarest

Spiel 44 - Di., 30.06.2020 - 18:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe D - 2. Gruppe F in Dublin

Spiel 43 - Di., 30.06.2020 - 21:00 Uhr: Achtelfinale 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D in Glasgow

Mi., 01.07.2020: spielfrei

Do., 02.07.2020: spielfrei

Spiel 45 - Fr., 03.07.2020 - 18:00 Uhr: Viertelfinale Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 in St. Petersburg

Spiel 46 - Fr., 03.07.2020 - 21:00 Uhr: Viertelfinale Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 in München

Spiel 47 - Sa., 04.07.2020 - 18:00 Uhr: Viertelfinale Sieger Spiel 38 - Sieger Spiel 40 in Baku

Spiel 48 - Sa., 04.07.2020 - 21:00 Uhr: Viertelfinale Sieger Spiel 43 - Sieger Spiel 44 in Rom

So., 05.07.2020: spielfrei

Mo., 06.07.2020: spielfrei

Spiel 49 - Di., 07.07.2020 - 21:00 Uhr: Halbfinale Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 in London

Spiel 50 - Mi., 08.07.2020 - 21:00 Uhr: Halbfinale Sieger Spiel 48 - Sieger Spiel 47 in London

Do., 09.07.2020: spielfrei

Fr., 10.07.2020: spielfrei

Sa., 11.07.2020: spielfrei

Spiel 51 - So., 12.07.2020 - 21:00 Uhr: Finale Sieger Spiel 49 - Sieger Spiel 50 in London

Die Gruppen der EM 2020 - Spielplan:

Gruppe A

Spielorte: Rom, Baku

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

1. Spieltag:

Spiel 1 - Fr., 12.06.2020: Türkei – Italien in Rom (21:00 Uhr)

Türkei – Italien in Rom (21:00 Uhr) Spiel 2 - Sa., 13.06.2020: Wales – Schweiz in Baku (15:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 13 - Mi., 17.06.2020: Türkei – Wales in Baku (18:00 Uhr)

Türkei – Wales in Baku (18:00 Uhr) Spiel 14 - Mi., 17.06.2020: Italien – Schweiz in Rom (21:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 25 - So., 21.06.2020: Schweiz – Türkei in Baku (18:00 Uhr)

Schweiz – Türkei in Baku (18:00 Uhr) Spiel 26 - So., 21.06.2020: Italien – Wales in Rom (18:00 Uhr)

Ciro Immobile - ItalienGetty Images

Gruppe B

Spielorte: St. Petersburg, Kopenhagen

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

1. Spieltag:

Spiel 3 - Sa., 13.06.2020: Dänemark – Finnland in Kopenhagen (18:00 Uhr)

Dänemark – Finnland in Kopenhagen (18:00 Uhr) Spiel 4 - Sa., 13.06.2020: Belgien – Russland in St. Petersburg (21:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 15 - Mi., 17.06.2020: Finnland – Russland in St. Petersburg (15:00 Uhr)

Finnland – Russland in St. Petersburg (15:00 Uhr) Spiel 16 - Do., 18.06.2020: Dänemark – Belgien in Kopenhagen (18:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 27 - Mo., 22.06.2020: Russland – Dänemark in Kopenhagen (21:00 Uhr)

Russland – Dänemark in Kopenhagen (21:00 Uhr) Spiel 28 - Mo., 22.06.2020: Finnland – Belgien in St. Petersburg (21:00 Uhr)

Kevin De Bruyne - BelgienGetty Images

Gruppe C

Spielorte: Amsterdam, Bukarest

Niederlande

Ukraine

Österreich

Playoffsieger D oder Rumänien

1. Spieltag:

Spiel 6 - So., 14.06.2020: Österreich – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest (18:00 Uhr)

Österreich – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest (18:00 Uhr) Spiel 5 - So., 14.06.2020: Niederlande – Ukraine in Amsterdam (21:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 18 - Do., 18.06.2020: Ukraine – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest (15:00 Uhr)

Ukraine – Playoffsieger D / Rumänien in Bukarest (15:00 Uhr) Spiel 17 - Do., 18.06.2020: Niederlande – Österreich in Amsterdam (21:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 29 - Mo., 22.06.2020: Playoffsieger D / Rumänien – Niederlande in Amsterdam (18:00 Uhr)

Playoffsieger D / Rumänien – Niederlande in Amsterdam (18:00 Uhr) Spiel 30 - Mo., 22.06.2020: Ukraine – Österreich in Bukarest (18:00 Uhr)

Memphis Depay - NiederlandeGetty Images

Gruppe D

Spielorte: London, Glasgow

England

Kroatien

Playoffsieger C

Tschechien

1. Spieltag:

Spiel 7 - So., 14.06.2020: England – Kroatien in London (15:00 Uhr)

England – Kroatien in London (15:00 Uhr) Spiel 8 - Mo., 15.06.2020: Playoffsieger C – Tschechien in Glasgow (15:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 19 - Fr., 19.06.2020: Kroatien – Tschechien in Glasgow (18:00 Uhr)

Kroatien – Tschechien in Glasgow (18:00 Uhr) Spiel 20 - Fr., 19.06.2020: England – Playoffsieger C in London (21:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 31 - Di., 23.06.2020: Kroatien – Playoffsieger C in Glasgow (21:00 Uhr)

Kroatien – Playoffsieger C in Glasgow (21:00 Uhr) Spiel 32 - Di., 23.06.2020: Tschechien – England in London (21:00 Uhr)

Jadon Sancho, Harry Kane, Raheem Sterling (v.l.) - EnglandGetty Images

Gruppe E

Spielorte: Bilbao, Dublin

Spanien

Schweden

Polen

Playoffsieger B

1. Spieltag:

Spiel 10 - Mo., 15.06.2020: Polen – Playoffsieger B in Dublin (18:00 Uhr)

Polen – Playoffsieger B in Dublin (18:00 Uhr) Spiel 9 - Mo., 15.06.2020: Spanien – Schweden in Bilbao (21:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 21 - Fr., 19.06.2020: Schweden – Playoffsieger B in Dublin (15:00 Uhr)

Schweden – Playoffsieger B in Dublin (15:00 Uhr) Spiel 22 - Sa., 20.06.2020: Spanien – Polen in Bilbao (21:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 33 - Mi., 24.06.2020: Playoffsieger B – Spanien in Bilbao (18:00 Uhr)

Playoffsieger B – Spanien in Bilbao (18:00 Uhr) Spiel 34 - Mi., 24.06.2020: Schweden – Polen in Dublin (18:00 Uhr)

Sergio Ramos - SpanienGetty Images

Gruppe F

Spielorte: München, Budapest

Playoffsieger A (außer Rumänien, dann Playoffsieger D)

Portugal

Frankreich

Deutschland

1. Spieltag:

Spiel 11 - Di., 16.06.2020: Playoffsieger A / D – Portugal in Budapest (18:00 Uhr)

Playoffsieger A / D – Portugal in Budapest (18:00 Uhr) Spiel 12 - Di., 16.06.2020: Frankreich – Deutschland in München (21:00 Uhr)

2. Spieltag:

Spiel 23 - Sa., 20.06.2020: Playoffsieger A / D – Frankreich in Budapest (15:00 Uhr)

Playoffsieger A / D – Frankreich in Budapest (15:00 Uhr) Spiel 24 - Sa., 20.06.2020: Portugal – Deutschland in München (18:00 Uhr)

3. Spieltag:

Spiel 35 - Mi., 24.06.2020: Portugal – Frankreich in Budapest (21:00 Uhr)

Portugal – Frankreich in Budapest (21:00 Uhr) Spiel 36 - Mi., 24.06.2020: Deutschland – Playoffsieger A / D in München (21:00 Uhr)

Serge Gnabry - DeutschlandGetty Images

K.o.-Runde:

Achtelfinale

Spielorte: Amsterdam, London, Budapest, Bilbao, Kopenhagen, Bukarest, Dublin, Glasgow

Spiel 38 - Sa., 27.06.2020: Achtelfinale 2. Gruppe A - 2 Gruppe B in Amsterdam (18:00 Uhr)

Achtelfinale 2. Gruppe A - 2 Gruppe B in Amsterdam (18:00 Uhr) Spiel 37 - Sa., 27.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe A - 2. Gruppe C in London (21:00 Uhr)

Achtelfinale 1. Gruppe A - 2. Gruppe C in London (21:00 Uhr) Spiel 40 - So., 28.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F in Budapest (18:00 Uhr)

Achtelfinale 1. Gruppe C - 3. Gruppe D/E/F in Budapest (18:00 Uhr) Spiel 39 - So., 28.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F in Bilbao (21:00 Uhr)

Achtelfinale 1. Gruppe B - 3. Gruppe A/D/E/F in Bilbao (21:00 Uhr) Spiel 42 - Mo., 29.06.2020: Achtelfinale 2. Gruppe D - 2. Gruppe E in Kopenhagen (18:00 Uhr)

Achtelfinale 2. Gruppe D - 2. Gruppe E in Kopenhagen (18:00 Uhr) Spiel 41 - Mo., 29.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C in Bukarest (21:00 Uhr)

Achtelfinale 1. Gruppe F - 3. Gruppe A/B/C in Bukarest (21:00 Uhr) Spiel 44 - Di., 30.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe D - 2. Gruppe F in Dublin (18:00 Uhr)

Achtelfinale 1. Gruppe D - 2. Gruppe F in Dublin (18:00 Uhr) Spiel 43 - Di., 30.06.2020: Achtelfinale 1. Gruppe E - 3. Gruppe A/B/C/D in Glasgow (21:00 Uhr)

Viertelfinale

Spielorte: St. Petersburg, München, Baku, Rom

Spiel 45 - Fr., 03.07.2020: Viertelfinale Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 in St. Petersburg (18:00 Uhr)

Viertelfinale Sieger Spiel 41 - Sieger Spiel 42 in St. Petersburg (18:00 Uhr) Spiel 46 - Fr., 03.07.2020: Viertelfinale Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 in München (21:00 Uhr)

Viertelfinale Sieger Spiel 39 - Sieger Spiel 37 in (21:00 Uhr) Spiel 47 - Sa., 04.07.2020: Viertelfinale Sieger Spiel 38 - Sieger Spiel 40 in Baku (18:00 Uhr)

Viertelfinale Sieger Spiel 38 - Sieger Spiel 40 in Baku (18:00 Uhr) Spiel 48 - Sa., 04.07.2020: Viertelfinale Sieger Spiel 43 - Sieger Spiel 44 in Rom (21:00 Uhr)

Halbfinale

Spielort: London

Spiel 49 - Di., 07.07.2020: Halbfinale Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 in London (21:00 Uhr)

Halbfinale Sieger Spiel 45 - Sieger Spiel 46 in London (21:00 Uhr) Spiel 50 - Mi., 08.07.2020: Halbfinale Sieger Spiel 48 - Sieger Spiel 47 in London (21:00 Uhr)

Finale

Spielort: London

Spiel 51 - So., 12.07.2020: Finale Sieger Spiel 49 - Sieger Spiel 50 in London (21:00 Uhr)

Henri Delaunay Trophy - UEFA Euro 2020Getty Images

Nations League | Playoffs zur EM 2020:

Die Playoff-Halbfinals werden am 26. März 2020 (ohne Rückspiel) ausgetragen. Die Gewinner der Halbfinal-Duelle spielen am 31. März 2020 in einer Partie um ein EM-Ticket.

Playoffs A

Do., 26. März 2020 - Halbfinale 1: Island – Rumänien (20:45 Uhr)

Island – Rumänien (20:45 Uhr) Do., 26. März 2020 - Halbfinale 2: Bulgarien – Ungarn (20:45 Uhr)

Di., 31. März 2020 - Finale: Bulgarien/Ungarn – Island/Rumänien (20:45 Uhr)

Siegen Island, Bulgarien oder Ungarn, landet man in EM-Gruppe F (München, Budapest). Siegt Rumänien, dann geht es in EM-Gruppe C (Amsterdam, Bukarest).

Playoffs B

Do., 26. März 2020 - Halbfinale 1: Bosnien-Herzegowina – Nordirland (20:45 Uhr)

Bosnien-Herzegowina – Nordirland (20:45 Uhr) Do., 26. März 2020 - Halbfinale 2: Slowakei – Irland (20:45 Uhr)

Di., 31. März 2020 - Finale: Bosnien-Herzegowina/Nordirland – Slowakei/Irland (20:45 Uhr)

Der Sieger der Playoffs B landet in EM-Gruppe E (Bilbao, Dublin).

Playoffs C

Do., 26. März 2020 - Halbfinale 1: Schottland – Israel (20:45 Uhr)

Schottland – Israel (20:45 Uhr) Do., 26. März 2020 - Halbfinale 2: Norwegen – Serbien (18:00 Uhr)

Di., 31. März 2020 - Finale: Norwegen/Serbien – Schottland/Israel (in Norwegen um 18:00 Uhr, in Serbien um 20:45 Uhr)

Der Sieger der Playoffs C landet in EM-Gruppe D (London, Glasgow).

Playoffs D

Do., 26. März 2020 - Halbfinale 1: Georgien – Weißrussland (18:00 Uhr)

Georgien – Weißrussland (18:00 Uhr) Do., 26. März 2020 - Halbfinale 2: Nordmazedonien – Kosovo (20:45 Uhr)

Di., 31. März 2020 - Finale: Georgien/Weißrussland – Nordmazedonien/Kosovo (18:00 Uhr)

Der Sieger der Playoffs D landet in EM-Gruppe C (Amsterdam, Bukarest) - außer Rumänien setzt sich in den Playoffs A durch, dann spielt der Sieger der Playoffs D in EM-Gruppe F (München, Budapest).

Tickets für die EM 2020 kaufen

Wie komme ich an EM-Tickets? Die zweite Verkaufsphase startete am Mittwoch, den 14. Dezember - nun können die Fans auch Tickets speziell für ihre Teams erwerben. Dafür müssen sie sich beim Ticketportal der UEFA anmelden und auf Losglück hoffen. Für die drei Gruppenspiele in München stehen jeweils 12 000 Karten für deutsche Fans bereit.

Die Stadien der UEFA EURO 2020:

London - Wembley-Stadion (engl.: Wembley Stadium - 90.652 Plätze)

7 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 2 Halbfinals, 1 Finale

Wembley-StadionSID

Rom - Olympiastadion Rom (ital.: Stadio Olimpico - 72.689 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele (inkl. Eröffnungsspiel), 1 Viertelfinale

Stadio OlimpicoGetty Images

München - Allianz Arena (70.000 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Allianz ArenaGetty Images

Baku - Nationalstadion Baku (aserbaids.: Bakı Milli Stadionu - 69.870 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Nationalstadion BakuGetty Images

Sankt Petersburg - Krestowski-Stadion (auch: Gazprom-Arena; engl: Krestovsky Stadium - 69.501 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale

Gazprom-ArenaGetty Images

Budapest - Puskás Aréna (67.155 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Puskás ArénaGetty Images

Bukarest - Arena Națională (55.600 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Arena NaționalăEurosport

Amsterdam - Johan-Cruyff-Arena (auch: Johan Cruijff ArenA - 54.990 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Johan Cruijff ArenAGetty Images

Glasgow - Hampden Park (52.500 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Hampden ParkSID

Dublin - Aviva Stadium (irisch: Staidiam Aviva, auch bekannt als Lansdowne Road - 51.700 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Aviva StadiumGetty Images

Bilbao - San Mamés (span.: Estadio de San Mamés, auch Nuevo San Mamés oder San Mames Barria - 50.000 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

San MamésGetty Images

Kopenhagen - Parken (auch: Telia Parken; engl.: Parken Stadium - 38.190 Plätze)

4 Spiele - 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Parken-StadionSID

Insgesamt wurden sechs "Städtepaare" gebildet. Neben Budapest und München sind dies Rom/Italien und Baku/Aserbaidschan, Sankt Petersburg/Russland und Kopenhagen/Dänemark, Amsterdam/Niederlande und Bukarest/Rumänien, London/England und Glasgow/Schottland sowie Bilbao/Spanien und Dublin/Irland.

Für die Auslosung der insgesamt sechs "Städtepaare" wurden sportliche Kriterien, die Reisedistanzen und mögliche politische Schwierigkeiten zugrunde gelegt. Jeder qualifizierte Ausrichter darf mindestens zwei Heimspiele bestreiten.

Bei der Bewerbung um die Ausrichtung des Eröffnungsspiels, das am 12. Juni 2020 stattfinden wird, setzte sich die italienische Hauptstadt Rom mit dem Stadio Olimpico gegen Amsterdam, Glasgow und St. Petersburg durch.

Auch Brüssel war ursprünglich ein Kandidat, wurde nach einer einstimmigen Entscheidung der UEFA-Exekutive aber ausgeschlossen. In Belgien sollten eigentlich drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale ausgetragen werden. Wegen großer Probleme - der Bau des neuen, rund 300 Millionen Euro teuren Stadions verzögerte sich immer wieder - wurde Brüssel gestrichen, die vier Spiele wurden an Wembley vergeben.

Das Grundproblem beim Bau auf dem Parkplatz des Brüsseler EXPO-Geländes ist ein Konflikt mit der Gemeinde Grimbergen in der Provinz Flämisch-Brabant, der ein Teil des geplanten Stadion-Areals gehört. Die Flamen und die Wallonen sind in Belgien seit dem 19. Jahrhundert in tiefster Abneigung miteinander verbunden.

Dazu gehen in London die Halbfinals und das Finale (12. Juli) der EM über die Bühne.

EURO 2020 | Fragen und Antworten zur EM:

Warum konnten zwei Top-Gegner wie Frankreich und Portugal in die Deutschland-Gruppe F gelost werden?

Die Einteilung der Lostöpfe resultierte einzig aus den Ergebnissen der EM-Qualifikation, deshalb landete Weltmeister Frankreich in Topf 2 und Titelverteidiger Portugal sogar nur in Topf 3. Zwar standen im Vorfeld manche Paarungen aufgrund von organisatorischen Zwängen (Gastgeberländer haben automatisch Heimrecht, keine politisch brisanten Duelle) bereits fest, doch Frankreich und Portugal hätten auch "frei" in andere Gruppen zugelost werden können. Diesmal hatte Deutschland schlichtweg Lospech.

Warum reagierten einige Spieler wie Joshua Kimmich mit Kritik am Modus?

Weil das deutsche Team auf dem Papier keinen Vorteil aus seinem Gruppensieg in der Qualifikation hat - im Gegenteil. Erzrivale Niederlande, den Kimmich und Co. in der Quali noch abgefangen hatte, bekommt es in der EM-Gruppe C mit der Ukraine, Österreich und einem Play-off-Sieger zu tun. "Merkwürdig" sei das, sagte Kimmich, sein Münchner Teamkollege Leon Goretzka nannte den Modus "fragwürdig".

Warum gibt es noch keinen dritten Gruppengegner?

Weil der erst in den Play-offs der Nations League Ende März feststeht. Es wird der Sieger des Play-off-Pfads A mit Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Island - es sei denn, hier setzt sich Rumänien durch. Dann bekommt es Deutschland mit dem Sieger des Play-off-Pfads D (Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo) zu tun.

Bedeuten zwei Niederlagen gegen Frankreich und Portugal das Vorrunden-Aus?

Nicht unbedingt. Auch die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale. Portugal zum Beispiel qualifizierte sich bei der EURO 2016 in Frankreich nur als Gruppendritter für die nächste Runde und startete dann bis zum EM-Titel durch.

Wie kann man an Karten kommen?

In der zweiten Verkaufsphase können die Fans zwischen 4. und 18. Dezember 2019 auch Tickets speziell für ihre Teams erwerben. Dafür müssen sie sich beim Ticketportal der UEFA anmelden und auf Losglück hoffen. Für die drei Gruppenspiele in München stehen jeweils 12 000 Karten für deutsche Fans bereit.

Die offizielle Website der EURO 2020

Das Maskottchen der UEFA EURO 2020

Skillzy heißt das Maskottchen der ersten paneuropäischen EM-Endrunde 2020. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) stellte die Figur, die auch von der Freestyling-, Straßenfußball- und Panna-Kultur inspiriert wurde, vor dem EM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland (2:3) in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam vor.

EURO-Maskottchen SkillzyGetty Images

Begleitet von zwei der weltbesten Freestyler, Liv Cooke und Tobias Becs, zeigte Skillzy vor dem Anpfiff vor 55.000 Zuschauern einige atemberaubende Moves. Das Maskottchen soll "die Schönheit des Freestyling, des Straßenfußballs und des Panna-Fußballs den Fans in ganz Europa zeigen", sagte Cooke und äußerte weiter: "Egal, ob Ihr im Park oder vor den Augen der Welt spielt, egal, ob Fußball oder Freestyling, es geht darum, sich selbst mit dem Ball am Fuß auszudrücken."

Der Spielball der EM 2020

Der offizielle Ball der paneuropäischen EM 2020 heißt "Uniforia". Der Name spielt auf die integrative Kraft (englisch: unity) und die Euphorie (euphoria) an, die der Fußball mit sich bringen kann.

Um das 60-jährige Bestehen des EM-Turniers zu feiern, findet die EURO (12. Juni bis 12. Juli) in zwölf verschiedenen Ländern statt - von diesem besonderen Format haben sich die "Adidas"-Designer des Spielballs inspirieren lassen. So sind beispielsweise die GPS-Koordinaten der zwölf Austragungsorte auf "Uniforia" integriert. Kräftige, grau-schwarze Pinselstriche symbolisieren zudem das Verschmelzen von Grenzen innerhalb des Kontinents.

UniforiaEurosport

"Bei der Gestaltung eines Balls möchten wir immer die aktuelle Kultur und den Zeitgeist der Straße berücksichtigen. Insbesondere in unseren Key Cities haben wir festgestellt: Die Menschen müssen wieder zusammenfinden. Die Europameisterschaft ist eine großartige Gelegenheit, um die Kraft zu zeigen, die in einer Gemeinschaft steckt", sagte Produktdesignerin Anika Marie Kennaugh.