Die UEFA weiter: "Es gibt keinen Grund, am geplanten Zeitplan etwas zu ändern. Das Thema wird ständig überprüft werden." Das Turnier soll in zwölf Ländern ausgetragen werden.

Angesichts der raschen Verbreitung des Virus waren zuletzt unter anderem in Frankreich und Portugal Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit angeordnet worden. In Italien, wo das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien stattfinden soll, wurde die Liga sogar bis zum 3. April komplett ausgesetzt. Auch in der Bundesliga wird es in den nächsten Tagen die ersten "Geisterspiele" geben.

Das könnte Dich auch interessieren: Tuchel vor dem Aus: Wie er seinen Job noch retten kann

(SID)