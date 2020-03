An der Krisensitzung nehmen alle 55 Mitgliedsverbände, die Vorstände der Europäischen Klubvereinigung ECA, die Vereinigung der europäischen Ligen sowie die Spielergewerkschaft FIFPro teil.

Eine Verlegung in den kommenden Dezember wäre bereits ein Testlauf für die zwei Jahre später stattfindende WM in Katar, die ebenfalls in der Adventszeit ausgetragen werden soll.

EM 2020: Verschiebung sehr wahrscheinlich

Zudem würde die UEFA der reformierten Klub-WM des Weltverbandes FIFA aus dem Weg gehen, die für den Sommer 2021 in China geplant ist.

Eine Verschiebung der EM - ob in den Winter oder in das Folgejahr - erscheint inzwischen sehr wahrscheinlich. Fast alle europäischen Ligen haben aufgrund der Corona-Pandemie ihren Spielbetrieb ausgesetzt, darunter auch die Bundesliga.

Die ursprüngliche Terminierung der EURO 2020 würde den Ligen kaum noch die Möglichkeit geben, den Wettbewerb sportlich zu Ende zu bringen.

Noch ist völlig unklar, ob der Spielbetrieb wie geplant im April wieder aufgenommen werden kann.

