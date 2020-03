Sané hatte in der vergangenen Woche sein Comeback nach einem überstandenen Kreuzbandriss gefeiert. Der 24-Jährige, der weiterhin vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben wird, spielte 57 Minuten in der U23 des englischen Meisters Manchester City in der Premier League 2 bei der U23-Auswahl des FC Arsenal.

(SID)