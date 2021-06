Publiziert 02/06/2021 Am 18:28 GMT

Am Donnerstag werden Antonio Rüdigers Teamkollegen Timo Werner und Kai Havertz, einziger Torschütze im Champions-League-Finale von Porto gegen Manchester City am vergangenen Samstag, in Seefeld/Tirol erwartet.

Auch City-Profi Ilkay Gündogan soll dann anreisen.

Die EM-Generalprobe des deutschen Teams steigt am Montag in Düsseldorf gegen Lettland.

In der Gruppenphase sind anschließend Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister und Nations-League-Sieger Portugal (19. Juni) sowie Ungarn (23. Juni) die Gegner.

