Publiziert 12/06/2021 Am 22:54 GMT

Inzwischen liegt der Starspieler von Inter Mailand in stabilem Zustand in einem Krankenhaus in Kopenhagen.

"Ich habe die Szene selbst nicht gesehen", sagte Boesen, "aber er war ganz offensichtlich bewusstlos."

Die Hilfe sei "sehr schnell und koordiniert gewesen" - und dadurch lebensrettend.

(SID)

Eriksen: Dänemarks Teamarzt schildert dramatische Szenen

