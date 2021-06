Fußball

Deutschland - Ungarn: Bundestrainer Joachim Löw verteidigt Leroy Sané

Im Spiel gegen Ungarn konnte die DFB-Elf nicht brillieren, allen voran Bayerns Flügelstürmer Leroy Sané. Bundestrainer Joachim Löw nimmt den Linksfuß nach dem mühevollen 2:2 (0:1) gegen Ungarn trotzdem in Schutz. Durch das Remis sicherte sich die deutsche Mannschaft das Ticket fürs Achtelfinale, wo es nun am kommenden Dienstag in Wembley gegen England geht.

00:01:48, vor 15 Stunden