Beim Training der deutschen Nationalmannschaft ging es etwas ruhiger zu als gewohnt. Kein Dazwischenquatschen, keine flapsigen Sprüche - kein Wunder: "Radio" Thomas Müller war am Montag nicht auf Sendung.

Wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie musste der Münchner pausieren, den Gruppen-Showdown am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen Ungarn droht er zu verpassen, und nicht nur seine Teamkollegen bangen. "Wir hoffen alle, das ganze Land, dass er fit wird", sagte Leon Goretzka der "ARD".

Medienberichte, wonach der Ausfall des Anführers bereits sicher und sein Einsatz in einem möglichen EM-Achtelfinale gefährdet sei, wollte der DFB aber nicht bestätigen. "Das ist eine Information, die uns so nicht vorliegt", sagte Sprecher Jens Grittner. Man schaue "von Tag zu Tag".

Goretzka verbreitete sogar ein bisschen mehr Hoffnung. "Mit seinem Körper hat er schon ein paar Wunder vollbracht", sagte Goretzka, der aber nach überstandener Verletzung als Ersatz bereit stünde. Er sei in der Verfassung "voll anzugreifen", meinte er: "Ich traue mir die Rolle zu."

Halstenberg: "Wir wollen Erster werden"

Auf ihrem Weg in die K.o.-Runde will sich die deutsche Nationalmannschaft durch nichts und niemanden mehr stoppen lassen. Dass auch schon ein Unentschieden ausreicht, blendet das Team von Bundestrainer Joachim Löw aus. "Unser Ziel ist es nicht, Dritter zu werden. Wir wollen Erster werden", sagte Marcel Halstenberg.

Doch Löw plagen einige Sorgen. Beim Gang ins Fitnesszelt am Rande des Rasenplatzes im Adi-Dassler-Stadion suchte er auch Mats Hummels (Patellasehnenreizung) und Ilkay Gündogan (Wadenprobleme) vergebens - Hummels betonte aber am Nachmittag, dass er am Dienstag wieder trainieren werde.

Bei dem Duo sind die Einsatzchancen demnach deutlich höher als bei Müller, der sich die Verletzung bei einer Rettungsaktion beim famosen Auftritt gegen Portugal (4:2) kurz vor dem Ende zugezogen hat.

Löw erwartet gegen Ungarn ein "zähes" Spiel

Der Ausfall des strategisch denkenden Spielertrainers würde schmerzen. Dabei ist die Aufgabe in München gegen das ungarische Abwehrbollwerk ohnehin knifflig genug. Das Spiel werde vielleicht "noch zäher, weil Ungarn tiefer steht und mit acht, neun Leuten verteidigt", mutmaßte Löw. Halstenberg wünscht sich daher viel "Zug zum Tor". Man dürfe nicht wie beim Handball "immer nur um den Kreis herum" spielen.

Da kommt das neu gewonnene Selbstvertrauen durch den Sieg gegen den Titelverteidiger gerade recht. Auch ohne Müller war der Spaß beim Fußball-Tennis zu Beginn der morgendlichen Trainingseinheit im strahlenden Sonnenschein groß. "Ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass das Turnier noch länger für uns gehen wird", sagte Goretzka.

Auch durch Nebengeräusche wie die Diskussionen um die Regenbogenbinde von Kapitän Manuel Neuer will sich der dreimalige Europameister nicht mehr vom Kurs abbringen lassen . Neuer wird die Binde auch gegen Ungarn tragen, nachdem die UEFA eine Überprüfung des Falls ohne Strafe gegen ihn eingestellt hatte.

"Es gibt Regeln, dass der Sport nicht instrumentalisiert werden soll. Trotzdem wäre es völlig absurd, wenn wir uns dafür entschuldigen müssten oder wenn es Sanktionen gäbe", sagte Goretzka mit fester Stimme.

Die WM in Russland als mahnendes Beispiel

Danach galt die volle Konzentration wieder dem ersten Turnier-Duell gegen Ungarn seit dem "Wunder von Bern" im legendären WM-Finale 1954. Denn bei aller Euphorie: Im Falle einer Niederlage droht das Aus. "Vor drei Jahren bei der WM haben wir auch das zweite Spiel gewonnen und sind dann noch rausgeflogen", warnte Mr. Zuverlässig Matthias Ginter. In Russland blamierte sich das DFB-Team gegen Außenseiter Südkorea (0:2).

Auch Ungarn scheint der vom Papier her schwächste Gruppengegner. Man dürfe ihn aber "nicht unterschätzen", mahnte Kai Havertz. Aufgrund der Defensivstärke warte "wieder ein harter Brocken".

Ihr Abschlusstraining wird die DFB-Auswahl wie schon vor dem Portugal-Spiel in Herzogenaurach bestreiten. Dabei wird Löw noch einmal die Schwächen bei den Standardsituationen ansprechen, bei denen er das Gefühl hat, "dass da noch nicht alles hundertprozentig klappt". Joshua Kimmich betonte, dass er gegen Portugal nie Angst vor einem Gegentor gehabt habe, "außer bei Standards".

Am späten Dienstagnachmittag wird das DFB-Team zum Spielort aufbrechen. Falls Müller nicht mit im Bus sitzt, wird es auch dort etwas ruhiger zugehen.

