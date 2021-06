Publiziert 23/06/2021 Am 21:43 GMT | Update 23/06/2021 Am 22:31 GMT

Der Mann, der Deutschland am Ende das Remis und Platz zwei sicherte, verbreitete nach der Partie gleich wieder Optimismus.

"Wir haben keine Zweifel und sind voller Selbstvertrauen", stellte Leon Goretzka klar. Der Bayern-Profi hatte die deutsche Auswahl in der 84. Minute mit seinem Tor zum 2:2-Endstand erlöst.

Ungarn war indes betrübt, die zum Greifen nahe Sensation verpasst zu haben.

"Wir haben drei für unser Level sehr gute Spiele gemacht, die Gruppe ist das schwerste, was man in Europa bekommen kann", so Schlussmann Peter Gulacsi.

Die Reaktionen zum Spiel

Joachim Löw (Bundestrainer Deutschland): "Wir haben extrem gute Moral gewesen, wir haben Fehler gemacht, aber gefightet, wir haben eine sensationell gute Moral bewiesen. Das war nichts für schwache Nerven. Wir wussten, Ungarn haut alles rein und läuft alles zu, so lange es geht. Am Ende durch diese Gruppe durchzukommen, das war gut und das war das Ziel. Frankreich hat auch nur 1:1 gegen Ungarn gespielt, die sogenannten Kleinen hauen alles rein, es war nicht einfach, sie haben nichts zu verlieren. Aber am Ende zählt, das wir weiter sind. Musiala war frech, hat die Bälle gesichert, das war eine sehr ansprechende Leistung. Das ist jetzt ein absolutes Highlight, wenn man gegen England in Wembley spielen kann. Wir werden gut vorbereitet sein und anders auftreten, das kann ich versprechen."

Manuel Neuer (Deutschland): "Wir sind einfach nur erleichert, dass wir es geschafft haben, uns als Gruppenzweiter zu qualifizieren, das war natürlich ein Nervenkrimi. Das war eine vielbeinige Abwehrkette, die alles dichtmachen wollte. England wird ein ganz anderes Spiel. Wir wollen weitergehen - und Wembley liegt uns."

Joshua Kimmich (Deutschland) - über das Achtelfinale gegen England: "Geil, was Besseres gibt’s nicht."

Leon Goretzka (Deutschland): "Ich bin überglücklich. Wir haben keine Zweifel und sind voller Selbstvertrauen."

Peter Gulacsi (Ungarn): "Es ist schwer, die Worte zu finden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Klar hat Deutschland dominiert. Am Ende ist es Pech für uns und Glück für Deutschland. Es ist sehr bitter für uns, wir haben nicht viele Chancen zugelassen. Es ist schwer. Wir haben drei für unser Level sehr gute Spiele gemacht, die Gruppe ist das schwerste, was man in Europa bekommen kann. Wir waren trotzdem bis zum letzten Spiel und zur achtzigsten Minute in einer Position, dass wir weiterkommen."

