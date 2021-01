Quellen aus dem direkten Umfeld von UEFA und Deutschem Fußball-Bund (DFB) besagten, "dass keines der Planungsszenarien für die EM mehr von einer Austragung in zwölf Ländern ausgeht", so eine Recherche von "RTL/ntv".

An der Paneuropa-Idee hatte es zuletzt wegen der anhaltend kritischen Corona-Lage immer stärkere Zweifel gegeben. Christian Seifert nahm die Absage an die ursprünglichen Pläne sogar vorweg. Der bestens vernetzte DFL-Boss erklärte in der "FAS", er könne sich vorstellen, "dass die Organisatoren Abstand davon nehmen könnten, diese EM in allzu vielen Städten zu spielen." Reiseaktivitäten seien "Risiken, die man nicht unnötigerweise eingehen muss".