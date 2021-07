Fußball

EM: Der Europameister ist in Rom gelandet - die Fans feiern frenetisch - Italien steht Kopf

Europameister Italien ist mittlerweile in Rom gelandet und wurde beim Team-Hotel frenetisch empfangen. Bereits die ganze Nacht feierten italienische Fans weltweit den zweiten EM-Titel nach 1968. Ganz Italien steht Kopf - Bonucci, Chiellini und Co. sind in Feierlaune nach dem Triumph über England.

00:02:47, vor einer Stunde