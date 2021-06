Fußball

EM: Deutsche Stadien strahlen in Regenbogenfarben - bunte Beleuchtung in Berlin, Köln und Frankfurt

Ob Berlin, Köln oder Frankfurt: Viele deutsche Stadien leuchteten am Mittwochabend in den Regenbogenfarben, um für Toleranz zu werben und ein Zeichen zu setzen. Während die UEFA eine solche Beleuchtung der Münchner Arena für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft untersagt hatte, sprangen andere Städte und Vereine in die Bresche.

00:01:15, vor 5 Stunden