Antonio Rüdiger sank nach dem Schlusspfiff auf die Knie, erschöpft und erleichtert. Thomas Müller packte ihn, rüttelte und schüttelte den Innenverteidiger.

Zwei Lautsprecher und extrovertierte Spieler des Teams zeigten mit ihrem intensiven Jubel, was dieses 4:2 gegen Portugal für sie selbst und die gesamte Nationalelf bedeutete: Bestätigung, Genugtuung und das gute Gefühl, im Turnier angekommen zu sein.

Das 0:1 gegen Weltmeister Frankreich war keinesfalls ein Totalschaden, aber verursachte doch eine Bürde, die man einige Tage mit sich herumschleppte. Es drohte bei einer weiteren Niederlage Ungemach, sogar das fast schon sichere Aus in der Vorrunde.

Obwohl die DFB-Elf gegen Frankreich knapp, aber verdient verlor, hatte sie in Spiel zwei in München sogar noch mehr zu verlieren. Was in solchen Fällen zweierlei Konsequenzen hervorrufen kann: Lähmung oder Explosion.

Wichtig für die Psyche: Widerstände überwunden

Es wurde ein spielerisches Feuerwerk, eine gruppendynamische Befreiung – angeführt von Matchwinner Robin Gosens, der an drei Treffern beteiligt war. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw schmiss den EM-Rucksack, bis an den Rand gefüllt mit externem Druck und eigenen Erwartungen, im hohen Bogen von sich.

Gegen Frankreich lief man wie gegen eine Mauer, dazu kam die geistige Blockade. Vieles wirkte schwerfällig, nun dürfte sich alles leichter anfühlen. Weil man trotz einer wegen Abseits aberkannten Führung (auch Gosens) und trotz eines Rückstandes durch das vermeidbare Kontertor von Cristiano Ronaldo nicht zu lange zu sehr haderte oder gar verzweifelte, sondern sich selbst aus der Misere herauszog.

Doppelt wichtig für die Psyche: Widerstände wurden überwunden. Also weiß man fortan, dass sich die eigenen Stärken, sofern richtig kanalisiert, durchsetzen werden. Da Löw am System und dem Startelf-Personal aus dem Frankreich-Spiel festhielt, kommt der Effekt der Bestätigung noch mehr zum Tragen.

Es war auch ein Sieg für Löw

Der Auftrag habe gelautet, "in der Offensive eine ganz andere Kraft erzeugen", erklärte Löw und meinte hinterher: "Ich habe erwartet, dass die Mannschaft im Spiel nach vorne einen Zahn zulegt." In dem er sich nicht zu Veränderungen hinreißen ließ, nahm er seine Elf in die Pflicht. Dazu braucht es Gelassenheit und eine Prise Mut. Daher war es auch ein Trainersieg.

Die Rückzahlung der Mannschaft fiel üppig aus, ihre Reaktion zeugt von Loyalität: "Es war wichtig für uns, dass wir nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht alles über den Haufen werfen, sondern bei unserer Linie bleiben", erklärte Kai Havertz, der ein Tor beisteuerte und ein Eigentor erzwang. "Wir vertrauen dem Trainer, wir vertrauen dem System." Da wächst was zusammen.

Löw freute sich über eine "klasse Leistung der Mannschaft, die tolle Einstellung und die tolle Moral in dieser schwierigen Situation. Mit dem Sieg sind wir im Turnier richtig angekommen." Als Gruppenzweiter hat die deutsche Auswahl im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Ungarn ( 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de ) die Chance, diesen Platz mit einem weiteren Erfolg zu zementieren.

Müller fordert: "Sachlich bleiben!"

Jetzt, da man im DFB-Lager hofft, dank des fünften Sieges im fünften Turnierspiel gegen Lieblingsgegner Portugal die perfekte Welle erwischt zu haben, geht der Blick nach vorne. Das 4:2 soll ein Knotenlöser sein – und ja keine Eintagsfliege. "Man darf so eine kleine Euphorie auch ein bisschen spüren, aber wir müssen auch sachlich bleiben", betonte Müller, der Emotionen einer Mannschaft so gut deuten kann wie freie Räume und forderte: "Jetzt dürfen wir nicht überdrehen, wir haben die Ungarn gesehen." Und deren völlig unerwartetes 1:1 gegen Frankreich

Löw betonte, "Schritt für Schritt vorankommen" zu wollen und warnte vor den defensiv eingestellten Ungarn, die selbst noch die Chance aufs Achtelfinale haben: "Das nächste Spiel wird noch zäher, weil sie mit acht, neun Mann verteidigen."

Dass man ein ganz anderes Gesicht als im Auftaktspiel gezeigt hat und – bis auf die teils haarsträubende Verteidigung von gegnerischen Standardsituationen – der Lerneffekt sichtbar ist, macht diese Mannschaft wieder zu einem der Titelfavoriten. Besser ist doch: Sich lieber steigern können als eine zu frühe Frühform haben.

"Diejenigen, die die ersten zwei Spiele perfekt spielen und bei denen alles rund läuft, haben in den seltensten Fällen das Turnier gewinnen können", meinte Löw und schickte damit freundliche Grüße nach Italien.

