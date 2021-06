Mit einer bunten Arena gegen finstere Tendenzen: Der Münchner Stadtrat hat die Politisierung der EM auf ihre vorläufige Spitze getrieben und die Europäische Fußball-Union (UEFA) dazu genötigt, Farbe in der Vielfalts-Diskussion zu bekennen. Ob das Stadion am Mittwoch rund um das letzte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn als Regenbogen erstrahlt, ist auch angesichts der jüngsten UEFA-Ermittlungen eine Frage von großer Tragweite.

Eine Antwort bleibt die UEFA in ihrer Rolle als Entscheidungsinstanz zwar noch schuldig, weil sie erst das offizielle Gesuch von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter abwarten will - an anderer Stelle ist die UEFA am Sonntag aber aktiv geworden. Der Verband wird Berichte über Diskriminierungen am EM-Spielort Budapest untersuchen und hat eigens dafür einen Ermittler eingesetzt.

Bei den bisherigen Partien der Ungarn in Budapest (0:3 gegen Portugal und 1:1 gegen Frankreich) war die berüchtigte "Carpathian Brigade" im Stadion in Erscheinung getreten. Der schwarz gekleidete Mob wird von Experten als paramilitärische Gruppierung eingeschätzt, die aus Neonazis besteht. Laut diverser Berichte sollen die Mitglieder der Brigade durch homophobe und rassistische Äußerungen aufgefallen sein, auch der Hitlergruß sei gezeigt worden.

EURO 2020 Wegen Defibrillator: Eriksen droht Abschied von Inter GESTERN AM 13:55

Sollten sich die "Problemfans" auf den Weg nach München machen, droht der bayrischen Landeshauptstadt am Mittwoch ein massives Sicherheitsproblem - trotz der 1000 Polizisten, die im Einsatz sein werden. Das bayrische Innenministerium ließ bis Sonntagnachmittag eine SID-Anfrage unbeantwortet, wie auf eine Einreise ungarischer Nazis und eine mögliche Gefahrenlage reagiert werden soll.

"Zeichen der Solidarität mit der LGBTI Community in Ungarn"

Die Frage der Regenbogen-Arena soll Anfang der Woche geklärt werden. Am Montag möchte Reiter der UEFA den fraktionsübergreifenden Antrag des Stadtrats unterbreiten, wonach die bunte Arena "ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der LGBTI Community in Ungarn" setzen soll.

Nach "SID"-Informationen glühen aber bereits die Drähte zwischen der Stadt und dem Verband, der sich nach seinen massiven Kampagnen für Diversität der Aktion eigentlich nicht widersetzen kann. Auf der anderen Seite wird der UEFA eine von vielen Seiten kritisch gesehene Nähe zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban nachgesagt. Das könnte den Verband in die Bredouille bringen.

Schließlich richtet sich das Vorhaben der Münchner unmissverständlich gegen die rechtsnationalistische Regierung Ungarns unter Orban. Sie hatte zuletzt ein Gesetz gegen "Werbung" für Homosexualität durch das Parlament gebracht und damit heftige Kritik ausgelöst. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen droht Ungarn eine Prüfung des Gesetzes, das vor allem von Orban vorangetrieben wurde.

Kimmich: "Wissen, welche Kraft der Fußball hat"

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD), der eine bunte Münchner Arena befürwortet, sieht durch das ungarische Gesetz den "neuen Höhepunkt einer Unsichtbarmachung und Entrechtung von Lesben, Schwulen, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI)". Er reihe sich laut LSVD-Bundesvorstand Alfonso Pantisano "ein in die seit Jahren betriebene systematische Einschränkung von Rechtstaatlichkeiten und Grundfreiheiten".

Mit seinen Standpunkten findet der LSVD offene Ohren bei den deutschen Nationalspielern. "Sie sind immer ein Thema, weil wir wissen, welche Kraft und Reichweite der Fußball hat", antwortete Joshua Kimmich nach dem Sieg am Samstag gegen Portugal (4:2) auf die Frage nach dem Umgang mit den Themen Rassismus und Menschenrechte: "Rassismus ist ein Paradebeispiel. Fußball kann ein großes Vorbild für die Gesellschaft sein. Wir haben als Nationalmannschaft gezeigt, dass wir für die Menschenrechte einstehen."

Das will auch München. Unabhängig von der UEFA-Entscheidung zum Stadion wird das Rathaus schon ab Dienstag mit Regenbogenfahnen geschmückt, "um so ein klares Statement abzugeben".

Das könnte Dich auch interessieren: Wegen Defibrillator: Eriksen droht Abschied von Inter

(SID)

Eriksen: Dänemarks Teamarzt schildert dramatische Szenen

EURO 2020 Lieber steigern statt Frühform: Warum die DFB-Elf wieder Titelfavorit ist VOR 7 STUNDEN