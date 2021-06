"Es ist wichtig, dass jeder einen Test macht", sagte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Zahl der Neuinfektionen war in Finnland von etwa 50 pro Tag auf jeweils mehr als 100 am Dienstag und am Mittwoch angestiegen. In Russland wächst die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Wochen wieder, zudem verbreitet sich die als ansteckender geltende Delta-Variante.

Auch in Dänemark sorgten Corona-Infektionen bei Zuschauern von EM-Spielen für Aufsehen. Drei Fans wurden positiv auf die Delta-Variante des Coronavirus getestet, nachdem sie bei der Partie zwischen Dänemark und Belgien (1:2) in der vergangenen Woche im Stadion gewesen waren. Die Gesundheitsbehörden forderten daher 4000 Fans aus bestimmten Blöcken auf, einen PCR-Test zu machen.

"Die drei infizierten Personen weisen alle unabhängig voneinander darauf hin, dass der Ort der Infektion das Spiel gewesen ist", sagte Anette Lykke Petri, Direktorin der dänischen Agentur für Patientensicherheit, dem dänischen Sender "TV2". Insgesamt seien laut der Agentur bislang 29 positive Fälle im Zusammenhang mit den drei EM-Spielen in Kopenhagen aufgetreten.

