Das vernichtende Urteil über die UEFA hat der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands (LSVD) bereits vor den Halbfinals und dem Endspiel gesprochen. "Die Dreistigkeit und Verlogenheit der UEFA ist kaum zu überbieten", sagte Bundesvorstand Alfonso Pantisano nach dem erneuten Versagen des Verbandes im Kampf um gesellschaftliche Werte: "Einmal mehr wird deutlich, dass die Beteuerungen der UEFA, für eine diverse, inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft zu stehen, so wertlos wie heuchlerisch sind."

Zuvor hatte die UEFA ihrem Sponsor VW untersagt, bei den Viertelfinalspielen in St. Petersburg und Baku die zuletzt verwendeten Werbebanden in Regenbogenfarben zu verwenden. "Diese Entwicklung bedauern wir", ließ VW wissen.

Wenn selbst ein Autokonzern im Vergleich mit der UEFA gut dasteht, lässt sich unschwer erkennen, wie stark der Verband - unter anderem durch die Vergabe von EM-Partien in autokratisch regierte Länder - in die Defensive geratene ist. Doch damit nicht genug. Nach einem Vorfall beim Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark (1:2) in Baku kam die UEFA nicht umhin, eine Untersuchung anzukündigen.

UEFA bestreitet Anweisung zur Regenbogenfahnen-Konfiszierung

Im Vorfeld der Partie am Samstag waren zwei Ordner zu sehen, die sich um dänische Fans positioniert hatten, eine Regenbogenfahne festhielten und diese offenbar beschlagnahmten. Die UEFA teilte mit:

Die UEFA hat die Stadionverantwortlichen in Baku oder in einem anderen Stadion nie angewiesen, Regenbogenflaggen zu konfiszieren."

Nach ersten Informationen sei der betreffende Fan "stark alkoholisiert" gewesen. Der Anhänger habe dennoch auf der Tribüne bleiben dürfen, hieß es von der UEFA. Die Fahne sei an den Fan zurückgegeben worden. Dass der dänische Verband der Darstellung der UEFA mittlerweile widersprach, wundert kaum noch.

UEFA weiter für Zuschauerregelung bei EM in Kritik

Schließlich zeigte sich der Verband auch bei der Zuschauer-Frage bisher beratungsresistent. Trotz der Corona-Pandemie und Tausenden Infektionen, die nachweislich in Zusammenhang mit dem Turnier stehen, durften zuletzt immer mehr Zuschauer in die Stadien - und die "Höhepunkte" in Wembley kommen erst noch.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Europa-SPD Tiemo Wölken sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland":

Mir fehlt jedes Verständnis für das lediglich gewinnorientierte Agieren der UEFA."

Der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold nahm die Regierungen mit in Haftung:

Es ist kein gutes Zeichen für die Demokratie, wenn Regierungen vor einem durch Korruption gekennzeichneten Fußballverband kuschen."

Dass weder die UEFA noch die Gastgeberländer die Lage im Griff haben, zeigte sich am Wochenende erneut. 50 englische Fans wurden rund um das Viertelfinale zwischen England und der Ukraine (4:0) in Rom von den Behörden identifiziert, weil sie sich nicht der fünftägigen Quarantäne nach der Einreise unterzogen haben.

Die Tageszeitung "Il Messaggero" schätzt, dass mindestens 1600 Engländer nach Italien gereist waren, ohne sich an die Vorschriften zu halten. Viele von ihnen seien über Frankreich gereist. Journalisten des britischen Massenblattes "Sun" dokumentierten, wie einfach diese Praxis möglich war. Da helfen auch keine Rechtfertigungen mehr.

