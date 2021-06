Publiziert 27/06/2021 Am 15:15 GMT

Wenn ein englischer Fußballprofi weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Druck bleischwer auf den Schultern lastet und im Elfmeterschießen die Nerven versagen, dann ist es Gareth Southgate. Vor 25 Jahren sorgte sein Fehlschuss gegen Andreas Köpke für ein jähes und fürchterliches Ende der Heim-EM.

Nicht erst seitdem haben sich Elfmeterschießen zu einem englischen Trauma entwickelt - doch Southgate, mittlerweile 50 Jahre alt und Teammanager der Three Lions, möchte dafür sorgen, dass das ein Ende hat. "Wir üben Elfmeter in jedem Training", sagte Routinier Jordan Henderson vor dem Achtelfinalduell mit dem alten Rivalen Deutschland am Dienstag (18:00 Uhr) im Wembley-Stadion.

Southgate will, dass die Abläufe sitzen, die Spieler sollen ein Selbstverständnis entwickeln, damit sie im Ernstfall vorbereitet sind. "Es gibt einen Pfiff, wir gehen von der Mittellinie aus los zum Punkt", berichtete Henderson: "Natürlich darf ich nicht zu viel verraten. Aber wir können uns vor dem Schuss sammeln und konzentrieren."

EURO 2020 Österreich hadert nach EM-Aus: "Unverdient und bitter" VOR 6 STUNDEN

Als explizite Vorbereitung auf das Spiel gegen Deutschland (Live im Ticker am Dienstag um 18:00 Uhr) sei das nicht zu verstehen, betonte Henderson: "Wir machen das schon eine ganze Weile so und nicht erst seit diesem Turnier." Aber: Sicher ist sicher.

Elfmeterschießen realistisch

Gegen die DFB-Auswahl wollen es die Engländer vor eigener Kulisse natürlich schon in den regulären 90 Minuten regeln. Doch weil die Teams ähnlich stark besetzt sind, hält nicht nur Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Experte der BBC ein Elfmeterschießen für durchaus realistisch.

Klinsmann fehlte bei jenem Elfmeterschießen im EM-Halbfinale 1996 verletzt, den Fehlschuss von Southgate hat er aber natürlich noch vor Augen. "Ich habe danach versucht, ihn zu trösten. Wir alle haben schon Elfmeter verschossen", berichtete Klinsmann im Rückblick: "Man hat so sehr mit sich selbst zu tun und fühlt sich, als hätte man alle, Mitspieler, Trainer, Fans, die ganze Nation enttäuscht. Aber das ist natürlich nicht der Fall."

Gareth Southgate scheiterte 1996 im Elfmeterschießen an Andreas Köpke Fotocredit: Getty Images

Auch bei der WM 1990 verloren die Engländer im Elfmeterschießen gegen Deutschland, erst bei der vergangenen WM in Russland triumphierten sie im Achtelfinale gegen Kolumbien bei der Entscheidung vom Punkt. Der Teammanager damals: Gareth Southgate.

"Die Ergebnisse sprechen dafür, dass seine Arbeit fruchtet", sagte Mittelfeldspieler Declan Rice: "Auch in der Nations League gegen die Schweiz haben wir im Elfmeterschießen gewonnen."

England will Deutschlands Serie stoppen

Ob er selbst in der Lage wäre, im Fall der Fälle im Wembley-Stadion gegen Deutschland einen Elfmeter zu schießen, wollte ein Journalist wissen. "Klar, wieso nicht? Ich fühle mich bereit dazu und habe das Selbstvertrauen", sagte Rice.

Der Profi von West Ham United war 1996 noch gar nicht geboren, seine erste prägende Erinnerung im ewigen Duell gegen Deutschland war Frank Lampards Treffer im WM-Achtelfinale 2010, der zur Verwunderung aller nicht gegeben wurde. "Natürlich kenne ich die Historie", sagte der 22-jährige Rice: "Aber wir sind selbstbewusst und haben unsere Stärken."

Und jede Serie ist ohnehin dafür da, sie zu durchbrechen. Deutschland hat seit dem EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei (3:5 i.E.) alle sechs folgenden Elfmeterschießen bei großen Turnieren gewonnen. Darunter eben jene zwei gegen England. "Am Ende hat es auch immer mit Glück zu tun", sagte Klinsmann. Und damit mit einem Faktor, den man nicht beeinflussen kann. Auf alle anderen Eventualitäten will Southgate sein Team vorbereiten.

Das könnte Dich auch interessieren: Gosens besorgt vor England-Spiel: "Finde es grenzwertig"

(SID)

"Müssen eklig sein": Müller erklärt, worauf es gegen England ankommt

EURO 2020 Drei Dinge, die auffielen: Warnschuss für Mancinis Schönspieler VOR 16 STUNDEN