Publiziert 26/06/2021 Am 11:44 GMT

In Russland steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Tagen rasant an, auch im Rahmen der EM kam es zu zahlreichen Infektionen. Finnische Behörden teilten mit, dass fast 100 Finnen nach der Rückkehr aus St. Petersburg, wo zwei Vorrundenspiele des EM-Neulings stattgefunden hatten, positiv getestet worden seien. Die meisten finnischen Fans verzichteten bei ihrer EM-Party in der Zarenstadt auf die gängigen Hygienemaßnahmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Hamann rät Löw: "Keine Rücksicht auf irgendeinen Spieler nehmen"

(SID)

Ligue 1 Mbappé-Bruder wechselt zu PSG - bleibt jetzt auch Kylian? VOR 14 STUNDEN

Lukaku: Bin mit Lewy und Co. "auf einem Level"

EURO 2020 Lukaku: Bin mit Lewy und Co. "auf einem Level" VOR 3 STUNDEN