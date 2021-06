Publiziert 16/06/2021 Am 08:21 GMT | Update 16/06/2021 Am 08:40 GMT

Der Fallschirmspringer war am Dienstagabend unmittelbar vor dem Anpfiff der Begegnung mit Weltmeister Frankreich auf dem Rasen der Münchner Arena gelandet.

Auf seinem gelben Gleitschirm war ein Schriftzug der Umweltorganisation Greenpeace zu lesen.

Der Aktivist war beim Anflug auf die Arena am Kabel der über dem Spielfeld aufgehängten Kamera hängen geblieben und konnte danach nur nach einem waghalsigen Manöver auf dem Spielfeld notlanden. Dabei wurden offenbar zwei Personen verletzt.

Nach dem sich Greenpeace zunächst nur zur Aktion bekannte, ohne auf das missglückte Manöver einzugehen, schob die Organisation eine Entschuldigung nach.

"Wir entschuldigen uns dafür, dass bei der Greenpeace-Aktion Menschen gefährdet wurden und dadurch offenbar eine Person verletzt wurde", schrieb die Umweltorganisation am Abend bei Twitter: "Wir hoffen, dass es allen gut geht." Wegen einer "technischen Störung" sei es zur "erzwungenen Notlandung" gekommen.

Münchner Polizei ermittelt gegen Motorgleitschirmflieger

Außerdem hieß es in einem weiteren Statement auf Twitter: "Der Protest hatte nie die Absicht, das Spiel zu stören oder Menschen zu verletzten. Wir hoffen, dass es allen gut geht und niemand ernsthaft verletzt wurde. Greenpeace Aktionen sind immer friedlich und gewaltfrei. Leider ist bei dieser Aktion nicht alles nach Plan gelaufen."

Der Umwelt-Aktivist, der bei seiner Notlandung offenbar unverletzt blieb, wurde nach der Landung festgenommen und das Fluggerät sichergestellt.

Das Polizeipräsidium München teilte am Mittwochmorgen mit, dass es gegen den 38-jährigen Mann aus Baden-Württemberg wegen "verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch und dem Luftverkehrsgesetz" ermittle.

Zwei Personen verletzt

Bei der Aktion wurden nach Polizeiangaben zwei Männer am Kopf verletzt, die zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurden.

„Wir bitten die beiden Verletzten aufrichtig und nachdrücklich um Entschuldigung und hoffen, dass es ihnen schnell wieder besser geht. Auch bei den Spielern und Zuschauer:innen möchten wir uns für die Schrecksekunde entschuldigen“, erklärt Greenpeace-Kampaigner Benjamin Stephan.

Eigentlich habe es gar nicht zur Landung im Stadion kommen sollen. "Der Gleitschirm sollte über das Stadion fliegen und einen leichten Latexball mit einer Protestbotschaft gegen den EM-Sponsoren Volkswagen auf das Spielfeld sinken lassen und VW zu mehr Einsatz beim Klimaschutz auffordern", sagte Stephan: "Technische Schwierigkeiten führten dazu, dass der Pilot zur Landung im Stadion gezwungen wurde. Wir bedauern zutiefst, dass dadurch Menschen in Gefahr gebracht und zwei Personen verletzt wurden.”

Volkswagen schießt zurück

Das Polizeipräsidium München betonte, "dass es keinerlei Verständnis für solche unverantwortlichen Aktionen gibt, bei denen eine erhebliche Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen wird".

Laut Greenpeace hatte es sich bei dem missglückten Manöver um eine Protestaktion gegen DFB- und UEFA-Sponsor Volkswagen gehandelt. Konkret fordert die Organisation, die sich vorrangig für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzt, das Ende von diesel- und benzinbetriebenen Kraftfahrzeugen.

Volkswagen kritisierte die Aktion. "Mit der heutigen Protestaktion hat Greenpeace Leib und Leben unbeteiligter Zuschauer und Fans eines Fußballspiels in Gefahr gebracht", hieß es in einem Statement am Dienstagabend. Das sei nicht akzeptabel. Volkswagen sei offen für den kritischen und konstruktiven Dialog in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit und bekenne sich klar zum Pariser Klimaabkommen bis 2050.

Auch DFB verurteilt Aktion

Jens Grittner, Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), verurteilte die Aktion nach dem Spiel. "Derjenige hat nicht nur sich und andere gefährdet und verletzt", sagte er: "Das ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, der Vorgang wird von den Behörden und der UEFA geprüft. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können."

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bezeichnete das Vorhaben als "rücksichtslos" und "gefährlich".

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerte sich zu dem Vorfall und kündigte Konsequenzen an. "Das wird genau behandelt, das sind klare Verstöße", sagte Söder dem "Bayerischen Rundfunk". Der Vorfall sei ein "Kavaliersdelikt."

Laut Greenpeace stehe "Sicherheit im Zentrum" solcher Aktionen. "Die Umweltschutzorganisation wird die Aufklärung des genauen Ablaufs in vollem Umfang unterstützen", schrieb der Umweltverein.

(mit SID)

